Hai máis de 50 anos que coñecemos a Gumersindo García Carmuega, un veciño do lugar de Oís Grande, na parroquia de Bermés, que pasa xa dos noventa anos e sempre destacou por ser un home innovador, pioneiro e ata arriscado emprendedor nas moitas actividades que ao longo da súa extensa vida desenvolveu en distintos eidos. Dende a minería do volfran ata a avicultura, pasando polo labor de obreiro cabalista na vía do tren ou dedicado á labranza, foron algúns dos traballos e oficios nos que andou na súa proveitosa vida, e agora, xa xubilado, fai de escultor por afección, tallando centos pedras que atopa e carrexa dos montes da contorna do Carrio. Case un século de vida marcada polos duros e difíciles anos da posguerra do 36 que tanto sufrimento e fame deixaron nos da súa xeración, da que co paso dos anos xa quedan poucas testemuñas polo que coidamos de interese recoller esta aquí.

Sindo, que así lle chaman os da casa e os amigos, anda escribindo as súas memorias nun manuscrito –ao que tivemos acceso– que xa vai polas 300 páxinas. Unhas memorias que tamén son as da súa familia e as da súa parroquia de Bermés, con apuntamentos tamén doutros lugares da comarca de Deza, a onde o levaron o traballo ou a diversión, as obrigas e o lecer. E ten idea de publicalas nun libro, para que todos saiban as que pasou e como era a vida no tempo que lle tocou vivir.

O noso home naceu hai 94 anos en Noceda de Abaixo, na coñecida como Casa de Carballo, de labregos podentes, de moita familia e criados que compartían traballo e mantenza. Ben cativo xa andaba coas vacas e non perdía de asistir á escola de Manuel Fernández Busto, onde o que máis aprendían era a lingua castelá –do galego, nin palabra–, as matemáticas e o catecismo. Tamén había tempo para se ir bañar no verán cos outros cativos ao Pozo do Pego no río Deza, que compartían cos de Vilar de Trasdeza. Co mestre e o cura á fronte, foron un cento de veciños andando ata Prado no ano 1939 a celebrar cos doutras parroquias da contorna o triunfo do Alzamento de Franco, portando unha bandeira e cantando o Cara al Sol, sen outra recompensa ca un bocadillo, para coller forzas para a volta.

Cando estivo á morte

Entre os 13 e 15 anos traballou na labranza familiar, facendo todo tipo de labores. Nunha ocasión estivo á morte, logo de caer dun carro de vacas. Os da casa levárono a un compoñedor de osos chamado Daniel e, como non fora dabondo, tamén foi onda unha compoñedora de Chantada, que andaba polo alcume de A Centrosa, segundo lembra, a onde se ía no autobús dos Marianos de Prado e logo aló en burro, por un estreito camiño. Desta Centrosa, que ademais de compoñedora tiña outros oficios, entre eles o de curandeira, pedimos información aos amigos Afonso Eiré e Paco Ledo, que nos sinalaron que se chamaba Teresa e vivía no lugar de Usuriz da parroquia de Bermún, onde chegaban doentes dunha ampla contorna; tralo seu pasamento, un seu fillo chamado Feliciano continou co oficio e atendía os días de feira no Bar Centro de Chantada. Sindo puido quedar coxo de por vida pero, segundo conta, tivo a sorte de que pasara pola casa un esmoleiro, que pediu comida e pousada, e logo desapareceu misteriosamente. Dende aquel día comezou a mellorar e quedou convencido de que aquel pobre home tiña que ser un anxo ou un santo baixado do ceo.

Con 16 anos marchou con outros tres mozos de Noceda a traballar no volfran da Brea, con sachas e martelos como única ferramenta e chourizos e pan de millo de viandas. Collían o que podían nun vertedoiro das minas que estaba onda o río Deza. O metal vendíano de estraperlo e pagábanllo a 100 pesetas, que eran moitos cartos, xa que, segundo lle dicía o seu padriño avó que fora emigrante en Buenos Aires, non os gañaba el descargando medio barco de mercadorías. Cos cartos do volframio mercou roupa fina e zapatos, polo que non volveu andar de zocos, e aumentou o negocio cavando no monte e montando un lavadoiro ao pé do río, en competencia con máis de medio milleiro de buscadores coma el, procurando que non os collera na allada a Garda Civil. Pillárono con outro nunha ocasión e levárono ao cuartel, onde os puxeron a picar leña, e doutras veces lograron fuxir despois de andar a sopapos cos gardas. Pasado o tempo traballou de xeito legal nunha cuadrilla, pero tamén facía cartos co estraperlo, baixando á mina cando marchaban os obreiros.

En 1950 coñeceu a que sería a súa dona, Luísa García Rodríguez, veciña de Oís Grande en Bermés. Foi no paseo da entón concorrida Feira do Vento de Lalín, cruzáronse na rúa principal e ao pouco xa estaban tomando algo no Café de Camilo. Ela tiña mozo pero prometeu deixalo se Sindo ía en serio, e xa foron mozos ata o casamento.

O negocio do volfran estaba dando as últimas. Non había quen o comprara, razón pola que buscou emprego na empresa que facía a liña do ferrocarril pola zona de Anzo. Andou de cabalista tirando polas vagonetas, que era mellor choio ca cavar nos túneles ou picando pedra na vía, ata que o chamaron para cumprir coas obrigas militares. Con ese obxectivo, foi a Pontevedra cun tipo que andaba de listeiro do ferrocarril e cun xamón, na procura dunha recomendación para ser destinado a Santiago, pero non debeu ser dabondo e tocoulle para Infantería no Ferrol. Logo buscou outra cuña para que a milicia lle fora levadeira e atopouna no tenente coronel Andrés Breijo, que estaba casado cunha muller da casa de Golmar de Anzo. Na cidade naval fixo a instrución tres meses, xunto con varios de Lalín, ata a xura da bandeira. Grazas aos xamóns que carrexou e á mediación do seu protector, acadou permisos e un bo posto na cociña, relevando a outro cociñeiro de Lalín. No novo destino non había falta de patacas fritidas, costeletas, azucre, callos, pipo de viño ou aceite de oliva, para si e para os amigos e compañeiros. Tamén tivo ocasión de matar a fame dos recrutas máis desfavorecidos que lle pediron axuda, ata que se licenciou, xusto ao pouco de morrer o tenente coronel Breijo, que fora para el coma un pai, e mesmo cando se licenciou foille rezar á tomba a xeito de despedida.

A familia e as granxas

De volta do servizo militar, sen perda de tempo, casaría en febreiro de 1954, cando andaba polos polos 25 anos, que xa lle ía sendo hora por aquel entón. Xa contamos onde e como coñeceu á súa dona, Luísa, da casa de Teresa A Gandeira, que era a mellorada dos cinco fillos que tivo o matrimonio formado por José García Castro e Emilia Rodriguez Méijome. Casounos o cura de Noceda, José Abeledo, e o banquete foi na palleira da casa, preparada para tal fin. A lúa de mel foi tan sinxela coma breve: ir á vila de Lalín andando, tomar un café na de Camilo, ir ao Cine de Balado e volver en taxi á noitiña.

Como a construción da liña do ferrocarril estaba a rematar volveu ao negocio do volfran, pero o peche das minas era inminente e xa poucos andaban ao noutro tempo prezado mineral. Quedaba o recurso da labranza na casa dos sogros, onde moraba o novo matrimonio. En Oís tiñan cinco vacas e unha besta, e con esforzo e privacións, comezaron por arranxar a casa e mercar fincas. Dese xeito, en cinco anos fixéronse con vinte vacas e tiveron que ampliar a corte e o hórreo. E viñeron as tres fillas do matrimonio: Dolores, Carmen e Luísa, as dúas últimas xemelgas, que co tempo casarían e formarían familias en Bermés e na vila de Lalín.

A principios dos sesenta mercou un tractor, dos primeiros que houbo na comarca, e os apeiros precisos para traballar na casa e para os de fora ao xornal. Traballou moito para o seu cuñado Ramón Lareo, O Roque, ben coñecido en toda a contorna polos seus negocios agrarios e inmobiliarios e aínda na vida social e política de Lalín. O Roque foi un dos pioneiros nas granxas avícolas da zona e Sindo vendía a bo prezo o esterco e aínda tiña tempo para traballar nos carrexos para o contratista Isaac Sarmiento de Silleda, que daquela tiña vinte obreiros e facía moitas obras públicas. Animado polo seu cuñado, Sindo, que xa andaba polos 40 anos, puxo a funcionar unha granxa de polos coa UTECO, para fornecer as granxas de galiñas de Toubes de Losón. Era unha das primeiras granxas que se poñía a andar no municipio e os veciños pensaban que estaba tolo –lembra– e que ía rematar empeñando os bens da casa. Ata tivo que pedir un empréstito no Banco Pastor por 200.000 pesetas, que eran moitos cartos daquela. O éxito da primeira granxa trouxo outras, mesmo de porcino, e cos beneficios fixeron unha nova casa ao carón da vella a mediados dos anos setenta, case ao tempo que lle mercaban herdades aos parentes e aumentaban as cabezas de vacún e a maquinaria precisa. Tamén houbo penas e algún fracaso, como un incendio, as desfeitas dun vendaval e varios preitos con veciños por camiños e posesións. Pero a perda máis grande para Sindo foi o pasamento da súa dona, vítima dun cancro que a levou á tomba en seis meses no ano 1984. Coa axuda das súas fillas, seguiu cos negocios e aínda incrementando a súa actividade, facéndose socios dunha inmobiliaria que funcionaba en Lalín e Silleda, ata que estalou a crise do ladrillo.

Na labranza un nunca se xubila e Sindo, malia rebaixar a actividade, segue a axudar en canto pode nesta actividade que agora levan as súas fillas. En 2009, con 80 anos ás costas, cando estaba a facer obras de arranxo da casa e da palleira, foi ata o taller de cantería que García e Montouto teñen en Losón a alí entroulle a afección pola escultura. Logo de ollar para quen sabía, levou algunhas pedras para a casa e fíxose coa ferramenta precisa para esculpilas. E xa non parou e labrar pedras ata o de agora. A súa exposición na casa e no saído non para de medrar: escudos, fontes, imaxes, inscricións, cruceiros... Todo o que se lle ocorre no maxín faino en pedra, buscándolle ás súas creacións un lugar no seu particular museo, cando non agasalla con elas aos amigos. Poida que teña máis dun cento de esculturas e relevos para o seu goce e para mostralas a quen visita a súa casa. A mesma afección tamén a collera de vello o seu irmán Manuel, que fora xefe da estación do tren en Taboada, que de forma semellante acabou por encher de esculturas a súa casa de Santiso.

Case o mesmo tempo que labra as pedras, Sindo vai apuntando no seu diario as que foron e son as súas memorias, e tamén as da súa familia e as das parroquias da contorna, versando da igrexa de Bermés –na que ten axudado para a súa conservación e ornato– e o seu clamor, dos curas que houbo, das capelas do Santo Adrao do Carrio, da Santa Lucía de Vilar do Río e da de Lamas en Noceda coas súas romarías, da historia, das xentes, dos usos e costumes dos tempos idos... Todo coa idea de que o seu saber non se perda, deixando constancia por escrito de canto leva visto e escoitado aos devanceiros. Pero todo isto ben merece outra reportaxe que non habemos tardar en publicar.