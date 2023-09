O alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, e a Concelleira de Facenda, Mireya Otero, citáronse recentemente coa Asociación Río de Toiriz nunha visita a O Abeseiro co propósito de avanzar na planificación e estudo dun ambicioso proxecto que será remitido á Xunta de Galicia: a creación dunha nova área de lecer en Toiriz. A visita a O Abeseiro “marca un fito importante nos esforzos do grupo de goberno de Vila de Cruces por mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e visitantes, así como por fomentar o turismo na rexión”, indican dende o Concello cruceño.

Os membros activos da Asociación Río de Toiriz desempeñaron un papel fundamental na concepción e desenvolvemento desta iniciativa. O rexidor cruceño expresou o seu entusiasmo polo proxecto ao afirmar que “esta nova área de lecer en Toiriz será un valioso recurso para a nosa comunidade, proporcionando un espazo de encontro e recreo ao aire libre para todas as idades. Estamos comprometidos en seguir traballando en colaboración coa nosa cidadanía e asociacións locais para facer realidade este proxecto”. Mentres, Otero destacou a importancia da cooperación entre o goberno municipal e a sociedade civil sinalando que “a participación activa da Asociación Río de Toiriz e a comunidade en xeral é esencial para o éxito deste proxecto. Xuntos, estamos construíndo un futuro máis próspero e atractivo para o concello de Vila de Cruces”.

O proxecto da nova área de lecer en Toiriz busca proporcionar un espazo de recreo que incluirá áreas verdes, zonas de xogos para nenos, instalacións deportivas, así como infraestrutura para a realización de eventos culturais e sociais. Ademais, contempla o respecto e conservación do entorno natural da zona. O grupo de goberno de Vila de Cruces asegura estar “comprometido co desenvolvemento sostible e a mellora da calidade de vida dos seus cidadáns”. Agárdase que a iniciativa sexa remitida á Xunta de Galicia en breve, co obxectivo de obter o respaldo necesario para levar a cabo este proxecto “pensado para beneficiar a toda a comunidade”.