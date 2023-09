Un año flojo para O Son dos Arrieiros

Todo lo bueno se acaba y el festival estradense O Son dos Arrieiros no iba a ser diferente. Ayer tenía lugar la segunda y última jornada de esta iniciativa que busca convertirse en escaparate para los artistas emergentes y nuevos talentos de Galicia. Si bien la agenda era apretada, el público se hizo de rogar hasta bien entrada la tarde.

La vista estaba puesta en el cielo desde hace ya unos días, cuando se decidió concentrar la mayoría de los conciertos el sábado para evitar que la lluvia aguase la fiesta, y por fortuna finalmente las nubes dieron tregua. El sol que acompañó a la jornada estuvo presente desde primera hora, a las 13.00 cuando echaba a andar el maratón musical con un concierto de Guezos que amenizaba la sesión vermú. Las actuaciones se fueron sucediendo cada hora, desde la una del mediodía hasta las doce de la noche, intercalando entre dos escenarios: el Xacobeo y el Galicia, ambos ubicados en la carballeira de la Praza da Feira.

Así pues, salieron a las tablas los siguientes nombres, por este orden: despues de Guezos, Djow, Rayo Táser, Maefiel, Hydn, Maefiel de nuevo, Playa Desmayo, Babykatze, Malandrómeda, Elba, Boyanka Kostova y finalmente Señora Dj. De manera que los que tuvieron a bien no perderse ni una de las actuaciones no tuvieron tiempo ni de irse a comer. Con todo, estos no fueron muchos, pues las horas del mediodía y primeras de la tarde fueron más bien poco concurridas, aunque el ambiente empezó a repuntar a partir de las 20.00 horas,

Sin embargo, desde la organización, Patricia Hermida valoró: “En esta tercera edición seguimos creciendo en la calidad de los artistas programados, mostrando las nuevas tendencias en todos los estilos y apostando por la calidad de creación en Galicia”. “El público sigue apoyando el festival, al que cada vez llega más gente de fuera”, concluyó.