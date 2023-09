Sen Senra aterriza mañana en A Coruña con una nominación a los Latin Grammy 2023 y un nuevo disco bajo el brazo. El cantante y compositor forcaricense presentará, por primera vez en Galicia, “PO2054AZ Vol.I.”, su nuevo disco. Las localidades para la cita, que tendrá lugar en el marco del ciclo de conciertos Noites do Porto, en la última noche de directos en el muelle de Batería, están agotadas.

Sen Senra es una de las figuras más interesantes de la escena pop internacional. Hits como Ya no te hago falta (Sensaciones, 2019) o colaboraciones con artistas como Feid, C. Tangana o Julieta Venegas respaldan el talento del artista gallego. Ese 2023 presenta su nuevo trabajo discográfico, “PO2054AZ Vol.I.”. El álbum supone el viaje más emocional e impactante del artista, oriundo de San Miguel de Presqueiras (Forcarei), localidad en la que rodó, en colaboración con SON Estrella Galicia, su videoclip No quiero ser un cantante y con el que acaba de obtener una nominación al los premios Grammy latinos. Las trece pistas del disco se coronan como las canciones más eclécticas del músico, con un sonido internacional que mezcla lo urbano, influencias americanas y esencia vanguardista.

Sen Senra se subirá al escenario del muelle de Batería a las 23.15 horas. Una hora y cuarto antes, a las 22.00 horas, la rapera coruñesa KYR4 se estrenará en su primer concierto de gran formato en la ciudad para presentar el EP Ojos tristes.