“El buen empresario es un visionario que contempla el futuro de otra manera”

Silleda se convertirá en unos días en el lugar donde los desempleados o trabajadores quieran convertirse en lo que se conoce como agentes del cambio digital. Ana Luisa González Costa, consultora de formación y desarrollo de la Escola de Emprego e Negocios situada en Trasdeza es la encargada de coordinar este interesante seminario.

–¿Qué supone la realización de este curso en la época actual?

–Este programa pretende formar a gente que por un lado pueden ser personas en situación de desempleo menores de 35 años o trabajadores de empresas que formen a empleados para que les ayuden a dar el paso de la transformación digital. Son ayudas para 250 personas en toda Galicia y nosotros llegamos a un acuerdo a través de Grupo 12 para hacer en Silleda un grupo y evitar que la gente no tenga que desplazarse fuera de la comarca.

–¿En qué consiste el trabajo de un agente del cambio digital?

–Se trata de la persona preparada y formada para realizar la digitalización en un empresa. Abarca desde CRM (programas para gestionar la cartera de clientes) hasta marketing, ciberseguridad, almacenado y demás. Estamos en un proceso que viene para quedarse como es la digitalización y que es otra forma de vivir el mundo. Tengo que reconocer que incluso a mi me resulta extraño porque veo como la gente joven está mucho más acostumbrada que los de mi generación porque dominan las redes sociales y todo eso. Quiero decir que hay empresarios incluso mayores que yo que reconocen que se están quedando obsoletos. Ahí entraría el agente del cambio digital.

–Sería una especie de guía digital empresarial, ¿no?

–Los que se formen con nosotros serán los encargados de dar ese paso en las empresas. Lo que para mi es oscuro, como una habitación en la que no me manejo, para esta gente es lo más normal por la digitalización de una empresa supone ese gran cambio. Serán una especie de pilotos, por así decirlo, que está preparado para manejar ese nuevo vehículo pionero.

–¿Por qué se fija un mínimo de 35 años para esta formación?

–Es algo que marca el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A nosotros nos cuesta mucho más –me refiero a los de mi generación y anteriores– subirnos a ese nivel porque como te decía los jóvenes están mucho más acostumbrados. Ellos son digitales y nosotros somos analógicos. El programa tiene un bote de 20.000 euros que subvenciona la contratación de personas para la digitalización externa a las empresas. Son en total 1.000 euros al mes durante 20 meses para las firmas que contraten a los agentes que se formen con nosotros hasta el mes de abril.

–¿Los empresarios son conscientes de que esto es el futuro?

–El buen empresario para mi es básicamente un visionario. Yo siempre digo que los emprendedores son personas que ven el futuro de otra manera. Yo creo que son conscientes de que esto viene para quedarse y que tiene que prepararme porque sino se queda fuera de juego. A la mayoría de ellos les cuenta entender qué es pero saben que es necesario. Hace poco me pasó un caso con un empresario de la zona. Hace un año me dijo que había recibido la subvención para la digitalización del programa de la empresa y que tenía un cacao montado desde hacía meses porque no era capaz de organizarse. El programa le costó un dinero importante y fue subvencionado pero le puso patas arriba la empresa porque la gente no estaba formada. Es que realizar un completo proceso de digitalización, como no tengas a nadie formado en la empresa, es algo prácticamente imposible.

–¿Los trabajadores también sufren con la digitalización?

–No sé qué nos pasa socialmente, la verdad. Yo creo que hay una desmotivación brutal. Me encuentro con empresarios que me dicen que el tema es que quieran ir, pero no de forma presencial, porque el mayor obstáculo es que no se implican muchos de ellos. Desde mi modesta opinión, pienso que tenemos un problema social cuando una persona se viste por la mañana para ir a trabajar porque toca, y salgo a las ocho porque me pongo otra vez el disfraz de soy persona de mi casa. Hay gente que sacarles de esa zona de confort es costoso. Para mi el trabajo es donde pasamos más horas a lo largo del día y es donde debes de sentirte realizado. No es sólo cobrar para llegar a final de mes. Los primeros que se apuntan a este tipo de cursos son los motivados para aprender.

–¿Ya está abierta la preinscripción para este seminario?

–Efectivamente, ahora mismo estamos en ese proceso. Hay que tener en cuenta de que el grupo tiene que tener un máximo de 30 personas y empezamos el 31 de octubre. Ese día empieza la primera clase presencial, que será un día a la semana, y el resto completa un programa que cuenta con un total de 350 horas. Tienen que hacer el plan de digitalización de la empresa y entregar un trabajo de la parte práctica. Y la justificación de esta premura es que en el mes de marzo finaliza el plazo para la formación y en abril tiene que haber gente para la contratación de las bolsas.

–¿Es cierto que el siempre complicado mundo de la empresa es su predilecto?

–Eso es totalmente cierto. Desde que empecé a estudiar mis pasos siempre se dirigieron a ese mundo, en el cual me siento muy a gusto desde todos los puntos de vista. Por eso me gusta implicarme en cuerpo y alma en proyectos como este sobre la digitalización en el mundo empresarial. Por eso me gustaría hacer un llamamiento a todos los interesados en anotarse para que lo hagan de una manera muy sencillo. Por eso, si quieren obtener más información no duden en escribirnos a info@escolaemprego.es, llamar al teléfono 614 228 564 o acercarse a nuestras oficinas en la calle Barrio do Campo número 7. Estaremos encantados de poder atenderlos para lo que necesiten porque pienso que se trata de algo enriquecedor.