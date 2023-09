Laura adoita pintar animais. Sempre lle gustou debuxalos. Deste xeito, cando pensa en como representaría a unha persoa, cavila no animal que máis lle pega ao seu carácter. Coas cores ten poucas dúbidas: tons terra e verdes teñen o protagonismo asegurado. Cando remata as súas ilustracións, esta graduada en Belas Artes ten por costume regalarllas aos seus amigos. E así naceu Maruchi, unha galiña despistada, amorosa e afeccionada ao gancho que se inspira e toma prestado o nome da curmá de súa nai. Maruchi é, ademais, a protagonista da obra gañadora da terceira edición do Premio de Álbum Ilustrado Alberte Quiñoi, promovido polo Concello da Estrada, co respaldo da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia.

Acompañando á escritora e ilustradora –o seu nome completo e Laura Cid Rascado– estiveron onte o concelleiro estradense de Cultura, Juan Constenla Carbón, e o director de produción da Editorial Galaxia, Xesús Domínguez. Xuntos fixeron entrega do galardón e amosaron o álbum ilustrado que se atopa nas librerías dende o verán.

No acto, Constenla agradeceu a participación dos máis de 20 autores que se presentaron a esta edición do certame, que naceu –lembrou– co obxectivo de “incentivar a creatividade dos novos autores e para que sirva como escaparate para que se coñeza o seu traballo. Non esqueceu o edil reivindica o “compromiso do Concello da Estrada coa cultura, con máis de cinco premios literarios convocados ano tras ano”.

Pola súa parte, Xesús Domínguez agradeceu o compromiso do Concello da Estrada coa actividade cultural, sinalando que é un dos máis activos neste ámbito, traballo no que recoñeceu o papel do Concello, do departamento de Cultura e dos seus traballadores. “Temos un fermoso libro en contido e información”, dixo o representante da Editorial Galaxia. “É un entramado de fíos entre texto e ilustración dunha sensibilidade especial”, observou. Subliñou a “claridade da ilustración” e tamén os recursos que a peza propón para a reflexión e pensamento no hábito lector compartido entre nais, pais, avós e fillos.

Maruchi e o gancho é a primeira obra en álbum ilustrado que publica Laura Cid Rascado, unha das dez persoas distinguidas cunha bolsa auspiciada por Marta Ortega para estudantes de Belas Artes, coa que expuxo no MARCO. A autora explicou a súa técnica de ilustración. Dixo que usa primeiro os lápices de cores e despois as acuarelas para dar luz e sombra, rematando novamente co lapis.

En canto ao texto, conta a historia da galiña Maruchi, que decide un día facer gancho para vestir ás súas pitas. A idea non lle foi moi ben, porque era un pouquiño despistada, mais descubre a que se debe o erro e remata ben contenta. Historia e ilustración tecen un álbum tenro, humorístico, perspicaz co que poden gozar os nenos e os que xa non son tan pitiños.