Los feriantes cubren el 80 por ciento de los 56 puestos ofertados por el Concello en As Dores

Los feriantes que quieren formar parte del paisaje de As Dores 2023 se afanaban ayer en hacer llegar sus solicitudes al Concello de Lalín para poder instalar sus atracciones. De todas formas, fuentes municipales aseguraron que la previsión es poder cubrir en torno al 80 por ciento los 56 puestos ofertados desde el Ayuntamiento. Al cierre de esta edición la cifra superaba la treintena de plazas cubiertas. En este sentido, el caos que ayer se estaba viviendo en el proceso de tramitación de los permisos también hacía prever que habrá que esperar hasta hoy mismo el número exacto de barracas que podrán instalarse a lo largo y ancho de la zona de O Regueiriño de la capital dezana.

Por otro lado, precisamente ayer la instalación de una de estas atracciones provocaba la rotura de una arqueta en la rotonda situada entre las calles La Habana y Escaldes, por lo que fue necesaria la intervención de varios operarios para subsanar la avería. Lo cierto es que desde que se conoció el principio de acuerdo entre el Concello de Lalín y los representantes de los feriantes el número de atracciones se hizo notar en las inmediaciones de la casa consistorial y ayer mismo ya se podían ver las señales de prohibido aparcar que desde ayer entraban en vigor en la zona con el objetivo de facilitar el trabajo de los responsables de las barracas. En este mismo sentido, en el Campo da Feira también quedará prohibido estacionar desde hoy para que la comisión de fiestas pueda proceder a la instalación de las barras que trabajarán durante las actuaciones programadas en esta zona de Lalín durante las cinco jornadas festivas que comienzan este viernes. La prohibición de aparcar en O Regueiriño estará vigente hasta el miércoles posterior a los festejos para poder facilitar el desmontaje de las atracciones de este año.

Cabe recordar que después de muchos días en los que la presencia de las atracciones no estaba ni mucho menos asegurada por la elevada subida de precios aprobada por el gobierno local, a mediodía del pasado lunes se cerraba un principio de acuerdo entre las partes. Los feriantes habían puesto el grito en el cielo al conocer que en algunos casos las tarifas subían este año un 300% respecto al ejercicio anterior. El acuerdo final consistió en que los precios crecerán este año sólo un 20% para salvar la presencia de las atracciones en las fiestas parroquiales de la capital dezana.

De una previsión de ingresos por atracciones y barracas de más de 65.000 euros, si se completasen ahora los 56 puestos habilitados en O Regueiriño la recaudación rondaría los 25.800 euros. Puestos que con las primeras tarifas abonarían 546 euros, ahora la cuantía a pagar será de 157; espacios de 900 euros bajan a poco más de 300 y uno de 3.200 euros deberá abonar 1.130 euros.

En otro orden de cosas, los miembros de la comisión de As Dores tienen previsto seguir recolectando aportaciones monetarias de los vecinos para poder alcanzar a cubrir la totalidad de los gastos de los festejos de este año. Estarán recogiendo donativos y vendiendo rifas y camisetas junto al KM0, y en caso de lluvia se les podrá encontrar en el número 21 de la calle Joaquín Loriga. La comisión agradece a particulares, empresas, comercios, hosteleros y al Concello por su apoyo en la confección del programa de festejos. Y recuerda que este año las fiestas de Lalín sortearán 3.000 euros que se podrán gastar en los establecimientos y empresas colaboradoras. Las papeletas para participar en esta rifa se deberán depositar en una urna situada en el KM0 de 17.00 a 22.00 horas y hasta la realización del sorteo junto al Campo da Feira de la capital dezana.

Quejas de hosteleros por no subastar la barra

Malestar entre la hostelería de la capital dezana por el modus operandi de la Comisión de As Dores 2023 a la hora de adjudicar la barra que durante cinco días estará trabajando en el campo da feira de la localidad. Según indican los afectados, “la dieron a dedo a una empresa, mientras que en las fiestas del año pasado la subasta salió a concurso”. En este sentido, recuerdan que la comisión “dispone de dinero público y no es lo mismo que si la financiación fuera totalmente privada”. Incluso aseguran que la propia presidenta de la comisión les había comentado que la adjudicación de la barra se llevó a cabo de esta forma “por falta de tiempo”. Cabe recordar que la propia comisión de As Dores hacía público un comunicado el pasado fin de semana en el que sus miembros anunciaban que “fue necesario vender las barras del Campo da Feira para poder sufragar los coste de los festejos”. De todas formas, también tienen previsto seguir recolectando aportaciones monetarias de los vecinos para alcanzar a cubrir la totalidad de los gastos de los festejos patronales de la capital dezana.