El Concello de A Estrada llevará esta noche a pleno la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022, un documento que mide el estado patrimonial y económico de la administración municipal. Aunque el resultado presupuestario es positivo y las inversiones reales realizadas muestran un incremento muy significativo sobre las previsiones iniciales, los remanentes de Tesorería arrojan un problema para la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, una situación que el departamento de Economía e Facenda que dirige el edil Alberto Blanco vincula directamente a la demora en el abono de fondos europeos por parte del Gobierno Central. Según explicó el concejal, en estos momentos el Ejecutivo adeuda al Concello estradense más de 6 millones de euros vinculados al IDAE, pudiendo aproximarse a los 8 millones si se toman en consideración cantidades pendientes de percibir que se ligan a la EDUSI. “Lo triste es que esto sea provocado por quien te exige estabilidad presupuestaria”, lamentó el dirigente.

Blanco Carracedo explicó que la cuenta de 2022 estuvo durante 15 días a disposición de todos los concejales estradenses, pasó por comisión informativa y se sometió a exposicións pública. Parte de una previsión inicial de presupuesto municipal para 2022 de 19.397.000 euros, una cifra que se incrementó hasta llegar a un montante final de 36.700.000 euros. Las inversiones reales iniciales se estimaron en 4,7 millones y subieron hasta los 20,3, por tanto más de 15 millones por encima. El resultado presupuestario es positivo –469.159 euros– y el ahorro neto se fija en 450.618. “Todo ello sin incrementar las tasas y con una de las cargas fiscales más bajas de Galicia y, seguramente, de España en municipios de esta categoría”, valoró el edil de Economía.

Sin embargo, “tenemos un problema”: el remanente de Tesorería es negativo. La cifra que concreta este déficit –el Concello estaría gastando más de lo que ingresa– es de -1.764.000 euros. Tras aportarla, el titular del citado departamento municipal recordó que en las actuaciones financiadas con fondos europeos el ayuntamiento aporta el 20% y el Ministerio, con la gestión de los fondos llegados de la Unión Europea al afecto, el 80% restante. Lo que sucede es que el Concello ha de pagar su parte, ejecutar, certificar y pasar al Ministerio la documentación con el monto que le corresponde abonar. “Cosa que no ocurre”. Es decir, que el Concello habría pagado lo que tenía que asumir en varios proyectos de la Edusi y el IDAE y, además, anticipó la parte que tenía que haber pagado el Gobierno Central, que se encarga de gestionar los fondos europeos. Como queda avanzado, solo del proyecto de sustitución de las luminarias del rural para ganar en eficiencia energética se le deben más de seis millones de euros.

Paradoja

Ante estos datos económicos, se da la paradoja de que el Gobierno exigirá al ayuntamiento que adopte medidas correctoras. Claro que, en base a la información facilitada, la solución más rápida y sencilla sería que el Ejecutivo abonase las cantidades que tiene pendientes de pago a la administración municipal. No obstante, Alberto Blanco calculó que el Gobierno está tardando en efectuar los pagos que le corresponden con los fondos europeos “entre dos y tres años”, de manera que el Concello no tendrá otra que realizar ajustes de manera inmediata. Las medidas en cuestión todavía no están decididas.

La situación no es, ni mucho menos, sencilla, ya que esta tesitura compromete el pago a proveedores o la inversión, entre otras cuestiones. Blanco Carracedo aseguró que el Concello tiene “cuatro millones en bancos de liquidez” y que todavía tendría margen para incrementar su endeudamiento. Sin embargo, asumió que habrá que hilar muy fino y pensar bien las medidas que puedan aplicase para corregir esta inestabilidad.

“La gestión es seria. Llevamos desde 2011 y siempre tuvimos todos los índices económicos positivos, sin ningún tipo de control por parte del Gobierno”, explicó Blanco, subrayando la autonomía económica que el Concello de A Estrada ha defendido hasta el momento. Aseguró que el ayuntamiento sigue manteniéndose por debajo de los 30 días en el pago a proveedores y asumió que habrá que seguir estudiando soluciones.