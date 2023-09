“No creo en una belleza basada en la moda, sino en la que busque lo natural”

La nutrición y la estética están viviendo su particular edad de oro, sobre todo entre las nuevas generaciones. “Decidí estudiar la carrera de medicina porque me gusta ayudar a la gente, además al ser tan amplia es más fácil encontrar un ámbito que realmente te apasione”, afirma la doctora Laura Calvo Cobela que en su clínica lalinense asesora en estas disciplinas a las personas que buscan mejorar sus vidas.

–¿Cuándo decidió establecerse por su cuenta en su Lalín natal?

–Está relacionado con que mis padres tienen una clínica dental, por lo que ya tenía el espacio para poder montar mi consulta. Ese es uno de los motivos, y el otro es que Lalín carece de clínicas solo de medicina estética. Se puede decir que no hay demasiada competencia y por ese pensé que era una buena opción para asentarme.

–¿Prima la estética sobre la nutrición en su consulta privada?

–Soy una ferviente defensora de una filosofía de buscar el bienestar y esa es la orientación que quiero darle a la clínica. Y todo eso de una manera multidisciplinar. No creo en una belleza que se base en modas, sino más en una belleza que busque lo natural y conseguir que las personas se sientan bien consigo mismas. Con esto quiero decir que todo ello está inmerso en el mismo paquete, por así decirlo. Hablamos de nutrición, estilo de vida y tratamientos de medicina estética.

–¿Se basta sola en la clínica o contará con ayuda para ello?

–De momento, estaré yo sola en la consulta. Sí que me va a ayudar mi madre con algunos tratamientos porque tiene experiencia en echarle una mano a mi madre en el tema de la odontología. Si la cosa va bien, contemplo contratar a alguien más y ampliar en lo que al sector de estética se refiere. De entrada estaré yo porque primero hay que ver cómo responde la gente a una oferta como esta.

–¿Cuál es el rango de edad que espera encontrarse entre sus pacientes en un sitio como Lalín?

–Si nos centramos en la medicina estética, es cierto que cada vez acude gente más joven, a lo mejor por un aumento de labios o quizá porque están preocupados por las arrugas de expresión y se hacen botox. Creo que hay un importante porcentaje de gente joven pero también los hay de mediana edad que lo que quieren son tratamientos de anti envejecimiento. También encontramos los que apuestan por la potenciación de la belleza y, también, prevención. En esto los hombres se están sumando cada vez más, algo que es muy evidente.

–¿No le parece exagerado que los jóvenes de hoy en día se empiecen a retocar tan pronto?

–Es verdad que cada vez en medicina estética se le está dando más importancia a lo que se denomina huella estética. Quiero decir que, aunque utilizamos materiales reabsorvibles, se trabaja para que no quede una huella estética negativa. Eso no quiere decir que si tú haces los tratamientos necesarios, si una persona tiene algo que le preocupe, aunque sea joven pues no me parece negativa su aplicación.

–Desde luego, llama la atención las edades tan tempranas a las que se someten estos tratamientos...

–En esto como en otros aspectos relativos a la salud de las personas, es muy importante la prevención porque realmente cuando uno ya es mayor y quiere intentar arreglarse muchas veces tampoco resulta nada fácil. Es un tema que está muy de moda en estos momentos. Más que hacerse o no las cosas, la clave está en seleccionar muy bien qué tipo de tratamiento es válido para cada paciente. Quiero decir que no me gustaría transmitir la idea de que no sea bueno que la gente joven se someta a tratamientos de estética porque, como te decía, en este tema entra la consideración de la prevención.

“La dieta gallega es mejor que la mediterránea”

–¿Queda mucho por hacer para animar a la gente a que se alimente de forma saludable?

–La dieta occidental es la que debemos evitar, como tomar ultraprocesados o grasas poco saludables. En Galicia, nuestra dieta, que es la atlántica, no es mala para nada. Se equipara a la mediterránea o incluso es superior en algunos aspectos. Los gallegos tenemos una dieta rica en mariscos o pescados, que en otros sitios no es tan accesible, y lo mismo se puede aplicar a la fruta o la verdura. La dieta gallega no es perjudicial, más bien lo que tenemos que intentar es evitar la occidental de procesados de grasas malas.

–¿Qué papel juega el ejercicio habitual en todo esto?

–Todo es importante. Yo creo que siempre hay que ver las cosas desde un punto de vista global. Entonces, así como la dieta es algo fundamental, moverse no lo es menos. Son complementarais y siempre aconsejo que se realicen ambas para poder conseguir una vida más saludable. Eso sí, en la medida de las posibilidades de cada uno y en función de sus circunstancias personales y, también, vitales. En los tiempos que corren es difícil a veces poder disponer de tiempo para llevarlo a cabo pero debemos intentar mejorar en eso.

–¿Es verdad que tienen una App para facilitar su trabajo?

–Estoy trabajando con una aplicación muy novedosa en el sector de medicina estética y que tiene muchas ventajas. Vamos a trabajar para fidelizar a los pacientes a través de puntos que podrán canjear por otros en relación a los tratamientos que elijan. También se podrán beneficiar de distintas promociones, así como ofrecer la posibilidad de solicitar las citas a través de esta App o incluso como recordatorio para ellas. Es algo novedoso, a mayores de la aplicación dedicada a la nutrición, porque está diseñada específicamente para medicina estética. Creo que la gente lo va a agradecer mucho porque hace más cómoda la relación con los pacientes.