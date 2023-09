La autovía se hace mayor

En una mañana de otoño, un autobús cargado de periodistas avanzó por el primer tramo de una autovía concebida para unir Santiago de Compostela con A Estrada. La Xunta había fletado aquel autocar para que los medios de comunicación pudiesen contar al mundo que la AG-59 había nacido para mejorar las conexiones de la capital gallega con las tierras de Tabeirós, un proyecto que se fue gestando y creciendo a partir de aquel embrión que se había designado como “variante de Cachafeiras”. Aquella mañana del 21 de noviembre se estrenó el primer tramo de un vial de alta capacidad que ahora se hace mayor. Primero porque en pocas semanas cumplirá 15 años operativo y, segundo, porque en el mes de octubre arrancarán las obras para ampliarlo desde aquel enlace de A Ramallosa en el que, a medida que avanzaba aquel autobús, podía verse el fin de una plataforma que ya entonces soñaba con crecer.

La Xunta de Galicia acaba de firmar el contrato para que la ejecución de las obras de la primera fase de la prolongación puedan comenzar de manera inmediata. Octubre es el mes fijado para iniciar los trabajos desde A Ramallosa en dirección a Pontevea. Son solo 3,5 kilómetros de autovía, pero todo lo que supone este avance dará qué hacer a lo largo de 20 meses. Este plazo hace que el fin de este nuevo trecho se sitúe a las puertas del verano de 2025, justo dos décadas después de que se colocase la primera piedra.

Si todo avanza según asegura el gobierno gallego, en este algo más de año y medio habrá tiempo –también– para trabajar desde la administración en el que será la segunda fase de esta prolongación: la continuidad de la obra hasta O Rollo, ya a las puertas de la capital estradense. Hasta ahora, la Xunta siempre ha dado a entender que, acompasar las obras con la tramitación administrativa haría posible que las fases vayan a ser consecutivas, sin necesidad de que los estradenses vuelvan a saborear un dilatado paréntesis. Y es que han sido nada menos que 15 los años de espera para dar continuidad a la AG-59, aun cuando en el propio acto inaugural de aquel noviembre de 2008 ya se hablaba de los avances para que la autovía no se detuviese mucho tiempo en A Ramallosa.

En el transcurso de ese acto, la entonces titular de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, María José Caride, reveló que su departamento estaba ya redactando el estudio informativo y de impacto ambiental para la construcción del tramo A Ramallosa-A Estrada. Explicó que se estimaba una inversión de 76 millones de euros, precisos para la construcción de unos 13,5 kilómetros de este vial de alta capacidad.

José Antonio Dono, en ese momento alcalde de A Estrada puso sus pies junto al presidente de la Xunta –era el socialista Emilio Pérez Touriño– sobre el primer tramo de una autovía especialmente aguardada por los estradenses. Destacó el mandatario la importancia de que este vial hubiese sorprendido a todos con un cambio en su denominación. Ya no era aquella variante de Cacheiras cuya primera piedra se colocó en 2005, ya no solo la AG-59, sino la autovía Santiago-A Estrada. “Eso es muy importante porque quiere decir que en esta oba ya no haydudas, ya no hay vuelta atrás, esta obra no termina en A Ramallosa, va a continuar hasta A Estrada”, dijo Dono. “Esto nos va a facilitar el acceso a Santiago” –continuó Dono, refiriéndose al primer tramo– “pero lo que verdaderamente necesita A Estrada es una comunicación rápida con la capital y esto es lo que tenemos que conseguir a partir de ahora”, añadió.

Las palabras el exalcalde socialista se alinean con las que ha venido repitiendo el actual jefe del ejecutivo estradense. José López Campos (PP) hizo notar en los últimos años la paciencia que ha tenido A Estrada, comprendiendo situaciones de crisis y divisiones de trazado para ver continuar el avance de aquella autovía que se inauguró en 2008. Pero, además, el munícipe se ha cansado de reiterar que la llegada de la autovía es una piedra angular para el futuro del municipio estradense, sin que esta vez haya intención de conformarse con que llegue hasta Pontevea. Para A Estrada la única posibilidad válida es que continúe hasta o Rollo.