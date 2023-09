Ni que decir tiene que en San Miguel de Castro –como en cualquier otro sitio– los vecinos no tiene por costumbre desayunarse con el Diario Oficial de Galicia (DOG). Es por ello que la tramitación de la instalación de una línea de media tensión soterrada de 520 metros de longitud y la construcción de un centro de transformación les pasó desapercibida. Nadie les informó de nada y, hace dos semanas, se encontraron con las máquinas en la aldea. “Ya están haciendo la excavación”, explicó ayer Marité Iglesias Yugat, que ha tenido que convertirse en una experta en el expediente a marchas forzadas. Lo que más preocupa es el impacto del centro de transformación, situado a pie del Coto de Castro –a 97 metros de su cima, concretamente, según los planos que barajan– y a menos de 50 metros de las casas. “Lo enclavaron entre el castro y la aldea”, resumen Mar Blanco e Iván Sanmartín, desde Móvete.

Esta formación condena que el Concello no haya presentado alegaciones “en defensa del patrimonio y los intereses de los vecinos”. “El primer culpable es el Concello por no informar ni alegar”, sostienen, toda vez que lamentan que la administración municipal no haya pedido a Patrimonio “que informarse la afección al castro”, subrayando que este organismo únicamente se centra en el impacto sobre el Camino de Santiago.

Móvete estima un “abuso” y un “desdén” que las eléctricas estén realizando proyectos en puntos estratégicos del patrimonio y el turismo de A Estrada, como puede ser el caso del propio Coto de San Miguel de Castro, Sabucedo o Castro Valente. Además, esta fuerza condena el “secretismo” con el que se actuó en este caso, sin que los vecinos conociesen absolutamente nada de unas obras con las que, sencillamente, se tropezaron. A raíz del arranque de los trabajos, hubo reuniones vecinales, paralizando las obras el primer día.

“Lo que más impacto tiene es el centro de transformación”, insisten. Marité Iglesias remarca que en la parroquia están “bien servidos”, sin que se precise refuerzo alguno de las líneas, de manera que se entiende que la instalación “no tiene la finalidad de mejorar el servicio en esta parroquia”.

Por otro lado, desde Móvete se señala la “incoherencia” ante el hecho de que el centro de transformación que se pretende construir pegado al lugar de Castro y a los pies del bien patrimonial más emblemático de la zona no haya encontrado impedimentos en Patrimonio, pese a la cercanía del Camino de Santiago, mientras que este paso sí es atranco –aseguran– para que la parroquia tenga fibra para la conexión a internet. Explican en este sentido que el servicio solo está disponible en Alberguería y A Carballeira.