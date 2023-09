Un siglo de ganas de vivir

La Residencia de Maiores de Silleda lució ayer sus mejores galas para celebrar por todo lo alto los 100 años de una de sus usuarias más dicharacheras. En el vestíbulo del edificio y delante de un mural con fotos de cumpleaños anteriores, la lalinense Luisa Mendoza fue agasajada por familiares y miembros de la residencia con una tarta y una figura de Sargadelos. Luisa apareció con una banda conmemorativa y un broche que recordaba su tan bien llevada longevidad para convertirse en la reina de una fiesta que tendrá su continuidad, hoy, con una misa y una comida multitudinaria en O Corpiño.

Nació en 1923, tuvo siete hijos y, después de vivir en Bodaño, desde hace unos tres años sus hijos decidieron llevar a la residencia trasdezana porque “nos pareció que era lo mejor pues vivía sola en la aldea junto a su hijo más pequeño, que también está aquí con ella”, explica una de sus nietas procedente de San Sebastián que no quiere perderse por nada del mundo los homenajes que recibirá su abuela durante este fin de semana. Luisa no duda en afirmar que “estoy muy bien, gracias a Dios, y también muy contenta”. Sus allegados destacan que sólo consume dos pastillas al día y que no ha perdido nada de memoria a pesar de su avanzada edad.

Luisa Mendoza también subraya que “fueron cien años muy felices. Siempre me llevé bien con toda la familia. Nuestro Señor me dio suerte”. Prueba de ello es que está previsto que en el cumpleaños que le han organizado hoy en O Corpiño está prevista la presencia de unas 40 personas procedentes de, además del País Vasco, otras partes de España como Madrid o Salamanca, donde residen algunos de sus vástagos.

Precisamente, haciendo gala de su buen a memoria Luisa recordaba ayer que “tengo cortado leña y con el carro ir yo sola. Cuando me casé vivía mi suegra y, como tenía hijos, ella me decía siempre que si me acompañaba en el trabajo pero yo siempre me apañaba para poder hacer el trabajo”. El buen humor de la centenaria arrancó ayer muchas sonrisas cuando reconoció delante de todos los presentes en el homenaje que “el único defecto que tengo es que me falta un poco de oído”.

Como señores

La graciosa ancianita también hizo alarde de su valía subrayando que “aún el otro día le cosí un botón a una camisa. Le pedí a una de las cuidadoras que me hilara la aguja para poder coser y muy bien”. Reconoce que “en la comida sólo lo paso mal cuando es algo seco de carne o así porque me cuesta tragar, pero si es plato de cuchara, eso va bien”. Y por encima de todo valora el trato recibido en la residencia silledense donde “estoy muy contenta por que si estuviera en mi casa ya no estaba viva”.

Luisa Mendoza muestra su satisfacción al respecto indicando que “la verdad es que aquí nos tratan como auténticos señores. Comemos, no trabajamos y nos asean. ¿Qué más queremos? Por eso gracias a Dios estoy encantada”. Que sea por muchos años más.