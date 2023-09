PSOE y BNG de Lalín arremeten contra el grupo de gobierno por el conflicto con los feriantes, que acabó con el anuncio de no montar sus atracciones en las próximas fiestas patronales. Socialistas y nacionalistas coinciden en tildar de “incapaz” al ejecutivo por no haber llegado a un acuerdo que desbloquease esta situación y también que unos festejos sin atracciones generarían un grave perjuicio a comercio y hostelería, además a de los niños que tradicionalmente disfrutan de las mismas.

Los socialistas hablan de “dejadez” y de “nefasta gestión de José Crespo y de su gobierno” de que las fiestas puedan quedar por vez primera en su historia moderna sin atracciones”. Para su portavoz municipal, Alba Forno, “estamos ante uno nuevo capítulo del caos organizativo instalado en el ayuntamiento que una vez más volverán a pagar los vecinos”. Exige al ejecutivo “sentarse a negociar y llegar a un acuerdo con los feriantes por el bien de Lalín y de sus vecinos. Opina que “es evidente que hubo una mala praxis por parte del gobierno desde comienzo del proceso, “acostumbrados la que comulguen con su proceder se durmieron y no fueron previsores con los feriantes. Después quisieron arreglar el destrozo a la desesperada y desde la improvisación, pero quizás sea tarde y serán los lalinenses los que paguen la chapuza de este gobierno”. Crespo no para de fanfarronear con su supuesta capacidad de gestión, pero es en estas cosas donde hay que demostrarlo, añade. Y advierte de que en caso de que se cumpla lo previsto por los feriantes “habría que exigir responsabilidades por el daño causado a Lalín”. “La falta de estos elementos”, explica Forno, “constituiría un perjuicio inadmisible para la imagen de nuestra villa, pero, sobre todo, sería nefasto para los intereses económicos del comercio y de la hostelería y, lo que es más grave, dejaría a los lalinenses y principalmente a nuestros niños sin uno de los principales ingredientes para el disfrute de las fiestas”. Asegura que existe un gran malestar entre los ciudadanos y comerciantes. Y aprovecha para recordar como el gobierno canceló la carrera solidaria de As Dores.

Mientras, para el BNG es momento de acabar “con el espectáculo vergonzoso que el gobierno está dando en las últimas semanas con el asunto de los feriantes de las fiestas. Su portavoz, Francisco Vilariño, critica que la prepotencia mostrada por el PP al querer subir un 300% este año ha provocado un conflicto y un daño irreparable para las fiestas, a los vecinos y al comercio y la hostelería”. Por eso exige a Crespo y a su gobierno “que se sienten inmediatamente para reconducir la situación y resolver el problema que ellos mismos crearon a los lalinenses”. Lamenta la “insensibilidad” de un ejecutivo con un asunto que afecta a los niños y a la economía local, por la merma del volumen de negocio para comercio y hostelería.

Vilariño alega que este conflicto es la primera de las evidencias de un gobierno que “quiere recaudar donde sea” después de “dejar las arcas públicas temblando y con una deuda de más de 11 millones de euros” y que no aumentó los precios a los feriantes el año pasado por la proximidad de las elecciones. “Mucho nos tememos que esto sea el adelanto de una subida de tasas e impuestos generalizada para el próximo año”, dice, y advierte que no lo consentirán.

Vilariño recuerda que ya advirtió al inicio de este mandado del “saqueo a las arcas municipales” del nuevo gobierno con una subida de las dedicaciones de un 17% que convenirte al de Lalín en el gobierno más caro de toda Galicia, con 450.000 euros anuales.