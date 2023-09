El mercado de A Estrada que ya es historia

El tiempo se escapa entre los dedos. Muchos niños de A Estrada –y ya no tan pequeños– no tendrán en su cabeza otra imagen de la plaza de abastos que no sea la del Novo Mercado, aun cuando en sus casas haya quien recuerde hasta dos edificios más con el cometido de albergar el mercado de proximidad en la capital de Tabeirós. Desde que las máquinas entraron en la plaza para derribarlo todo han pasado ya diez años.

Aquel mercado que se destruyó forma ya parte de la historia local y su imagen solo podrá evocarse a través de documentos gráficos que testimonien su existencia para las generaciones futuras, como lo hacían antes las fotografías en blanco y negro de la plaza que originariamente se levantó entre las rúas Padrón, Waldo Álvarez Insua y la Praza do Mercado. La fotógrafa Marga Fraga puede documentar, además, la intrahistoria de las obras que borraron la imagen de aquella plaza de abastos antecesora del Novo Mercado. Ya en los últimos días de 2012 la firma compostelana Unika Proyectos y Obras inició en los trabajos de reforma de la Praza de Abastos de A Estrada. La obra se desarrollaría a lo largo de todo el 2013, si bien partía de la premisa de que el Concello tendría de prórroga hasta junio de 2014 para completar el proyecto ideado para este entorno. La remodelación del edificio contó con un presupuesto de 1,9 millones de euros, salidos de las arcas municipales, autonómicas y, principalmente, europeas. La actuación supuso, además, una mejora del entorno de la propia plaza, que volvió a abrir sus puertas al público en marzo de 2015. Durante el tiempo en que se realizaron los trabajos los placeros fueron reubicados en unas instalaciones provisionales, con una gran carpa situada en la Praza do Mercado. El revestimiento exterior, las columnas formando un soportal y las muchas escaleras eran un sello de identidad de la antigua estructura, junto con el carácter sobreelevado de la misma. Fue construida en los años 70, configurada como un edificio de dos plantas –una con casi 1.500 metros cuadrados, con zona comercial y muelle de carga y otra superior de casi 3.000, que en sus últimos años cayó por completo en desuso– que dio el relevo a la añorada plaza de 1926, aquella con un característico frontón con óculo central y cuernos de la abundancia. Aquel año de trabajos derribando este mercado que ya es historia permitió, también, configurar un edificio en el que la plaza de abastos no es la única inquilina. El Novo Mercado, que concentra a lo largo del año diversas propuestas de dinamización de la actividad comercial, es también la casa de múltiples servicios de carácter social, desde el apreciado centro de día municipal, el servicio de Agadea de atención a personas con alzhéimer, el servicio de conciliación o un vivero de empresas. El edificio puso su potencial al servicio de la ciudadanía y todavía tiene más espacio que ofrecer.