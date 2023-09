Historia futura del arte con cuatro nombres de mujer

El Museo Municipal Ramón Aller de Lalín acoge desde ayer una interesante exposición con obras de cuatro vecinas de la localidad que tienen en común sus estudios de Bellas Artes y las ganas de “hacer historia futura cogiendo un presente acelerado, reciclado, imaginado, contrapuesto, en un tiempo en el que el aleatorio del Dadá ya casi no refiere al arte, si no al capitalismo del algoritmo”. Las creadores que muestran su trabajo bajo el epígrafe de “Habelas hainas” son Noelia “A Ferreira” (Alperiz, Lalín, 1991), Aitana Iglesias Rodríguez (Goiás, Lalín, 1999), Olalla Garra (Lalín, 1989) y Noa Blanco (Lalín, 2001).

Las cuatro jóvenes artistas reconocen haberse formado en las artes visuales y que su primer contacto con el arte en lalín “va de la mano de las Algarabías organizadas por la Asociación O Naranxo, en las que grandes artistas como Laxeiro ya participaron en su momento”. El evento inaugural reunió ayer en el museo de la capital dezana a numeroso público para arropar a las cuatro creadoras lalinenses que no dudan en trasladar al espectador la tarea de finalizar sus composiciones porque, como señalan en su presentación, “ahora el límite eres tú, que miras los trozos expuestos y hablas de la composición porque mostramos aquí lo que hacemos con las manos cuando nadie nos ve, ignorando el lugar que ocupamos con certeza, pero es que no hay nada que más nos encienda que un espacio vacío por ocupar”.

Lona

La inauguración celebrada ayer en Lalín de la muestra que estará abierta al público hasta el 18 de octubre también sirvió conocer los planes más inmediatos de este cuarteto singular de artistas lalinenses. El próximo paso para ellas será “vestir un formato lona en la balconada del número 22 de la Rúa Principal”. Todo parece indicar que volverán a hacer gala de su eclecticismo artístico a la hora de volver a mostrar su producción.

De momento, en “Habelas hainas” sus autoras utilizan pinturas, tintas físicas y digitales, muebles, maderas, vendas, escombros, telas, alambres, hilos, la pared, el volumen, la memoria e incluso “el aire”. Sin embargo, Aitana, Olalla, Noa y Noelia también apelan a la imaginación, “lo aleatorio, hacemos reconstrucción de una realidad compleja y también nos apropiamos del preexistente, del paisaje, de la vida mueble y la cultura visual”.

Por último, en su particular y dadaísta manifiesto artístico, las creadoras dezanas no dudan en afirmar que “por las pobres ideas perdidas que no tocan la materia y les muere la primavera, nosotras os deseamos hijas artistas para encender el futuro”. E insisten en la interrelación con el espectador indicando que “te empleamos a ti también que observas y comentas, aceptando o no, que apliques el tiempo verbal del fuego o del agua”.