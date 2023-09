La línea eléctrica de alta tensión (LAT) proyectada hasta la subestación de Carboeiro para evacuar la energía producida en los parques eólicos Monte Festeiros y Outeiro Grande vulnera las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Es el principal argumento esgrimido por el Concello de Silleda en la alegación contra el proyecto que registrará hoy, último día de plazo tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 3 de agosto. Además, propone una alternativa que considera menos dañina para el territorio y las gentes que lo habitan: una línea de evacuación hasta la subestación en construcción de O Paraño, en el municipio ourensano de Beariz, aprovechando el corredor eléctrico abierto en su día por el tendido de alta tensión de Redesa. Y más cuando el proyecto en trámites contempla también la recogida de la electricidad producida en el eólico Pico Touriñán, situado en Campo Lameiro.

La alegación municipal se basa en tres puntos claves. En primer lugar, alude a la “incoherencia” del trazado propuesto con las Directrices de Ordenación del Territorio –aprobadas por el Decreto 19/2011, de 10 de febrero– en relación a los criterios que deben regir la ordenación de los tendidos aéreos: “Priorizar el desdoblamiento de líneas existentes antes de construir otra nueva o, de no ser posible, instalarla lo más cerca posible de la existente para aprovechar el mismo corredor. En aquellos puntos en que es posible se realiza la traza de la línea paralela a las existentes”, reza la norma.

La línea de 132 kilovoltios proyectada no cumple con este criterio fundamental de las DOT, ni se valora en su estudio de alternativas. “En el ámbito territorial de Silleda, no parece que busque potenciar sus elementos identitarios y diferenciadores, y, ante el rechazo social manifiesto, tampoco se estima que refuerce y potencie el bienestar colectivo”, apunta el regidor, Manuel Cuiña Fernández, que dio a conocer ayer la alegación acompañado por la teniente de alcalde, Mónica González Conde, y el edil de Medio Rural, Jesús Taboada Lázara.

En segundo lugar, el estudio de impacto ambiental presentado es “muy limitante”, ya que en la mayor parte del trazado previsto en Silleda tiene una única alternativa. Entre Outeiro Grande y Monte Festeiros sí figuran tres opciones, pero al adentrarse en territorio de Silleda se reducen a dos y, una vez que se cruza con el Camino de Santiago en Margaride –único tramo soterrado–, ya solo se muestra una opción hasta su final en la Subestación Eléctrica (SEC) Arela, en Carboeiro. Ni siquiera se planteó un trazado paralelo al corredor energético que cruza Trasdeza de norte a sur (LAT de 400 kV de Redesa). Aunque esta tampoco es la solución deseada: “Sería desvestir un santo para vestir a otro”, opina Cuiña.

La línea propuesta atraviesa Silleda “haciendo eses, porque tiene que ir salvando núcleos de población y elementos patrimoniales”, aduce Cuiña. En cambio, la alternativa propuesta por la montaña hasta Beariz discurriría en dos tramos prácticamente rectos. Si bien se afectaría al ámbito de la Red Natura Serra do Candán, sería casi todo monte raso –con menor afección que el arbolado– y discurriría por “una autopista de líneas eléctricas ya hecha”. “Desde Monte Festeiros hasta O Paraño iría en paralelo a la línea de Redesa, como recogen las DOT”, añade.

La tercera clave se centra en la “incongruencia” de las supuestas “bondades” en cuanto a desarrollo económico y cohesión territorial utilizadas por los promotores de la línea a Carboeiro. Para justificar “el interés público y la utilidad social” de la infraestructura, señalan que “normalmente se realizan en zonas de montaña que no tienen otros recursos ni opciones de desarrollo” y “que supone inversiones elevadas en zonas deprimidas”.

Sin embargo, en Silleda, “ciertos tramos de la infraestructura de transporte proyectada no discurren por zonas de montaña que carecen de otros recursos u opciones de desarrollo; todo lo contrario, el territorio dispone de recursos y posibilidades de desarrollo”. En la misma línea, argumenta que “no es que suponga la materialización de inversiones elevadas, sino que las aleja”.

Parámetros socioeconómicos

Cuiña efectúa una comparativa de parámetros socioeconómicos entre los concellos afectados (Beariz, Boborás, O Irixo, Forcarei, Silleda y A Estrada) para desmentir las “bondades” que pretenden vender los promotores. Así, según los datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), Silleda es el segundo concello con mayor renta disponible por habitante, con 13.401 euros, mientras que Beariz no llega a los 9.000 y los outros dos ourensanos rondan los 10.000. Trasdeza lidera el PIB (Producto Interior Bruto) por habitante, con 20.388 euros, el doble que los tres territorios de Ourense. Y es el segundo con mayor población y densidad, por detrás de A Estrada, y el más joven, pues su índice de envejecimiento es de 189,2, mientras que Beariz está en 1.136,9.

En caso de no prosperar su alegación, el Concello la utilizará como base para presentar una demanda contencioso-administrativa, que en este caso no iría solo contra la línea de evacuación, sino también contra la instalación del propio complejo Monte Festeiros. Así se lo advirtió el alcalde silledense a los promotores del eólico en las “tres o cuatro reuniones” que mantuvieron en los últimos dos años y medio, por lo que le sorprendió encontrarse en el DOG con la exposición pública del tendido hacia Carboeiro. “Como gobierno, no estamos en contra del parque, siempre y cuando se respete el territorio y las personas”, dice.

Tampoco están en contra los vecinos de las parroquias afectadas, tal como le transmitieron en distintas reuniones, que percibirían retribuciones en régimen de alquiler de los terrenos afectados por el eólico. Además, en Refoxos se planteó la creación de una comunidad energética, con electricidad gratis o con un importante descuento. “Pero todo esto siempre que la LAT vaya hacia O Paraño; si no, denegaremos todos los permisos, a no ser que nos obligue el juez”, declara Cuiña.

Desde el Concello de Silleda se pide a la Xunta que rechace “el interés autonómico” de un proyecto que vulnera sus propias directrices de ordenación territorial. Y pide que se evalúe la alternativa presentada hasta O Paraño –aunque está en obras, estará terminada antes que el parque eólico, afirma Cuiña–, aprovechando el corredor existente por O Candán. Sostiene que incluso mejoraría el equilibrio socioeconómico entre los concellos, al realizar las inversiones en los territorios “más deprimidos y menos desarrollados”.