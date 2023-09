El portavoz del PPde Silleda, Ignacio Maril, solicita la limpieza urgente de las aceras que dan acceso el colegio de A Bandeira, que están totalmente intransitables por la cantidad de maleza que invades estas aceras.

Lamenta el abandono que hay esta zona y que el Concello no hiciese los trabajos necesarios para tener estas aceras en perfecto estado ante lo comienzo del curso escolar, ya que sobre todo con el buen tiempo son muchos los alumnos que van con los padres caminando hasta el centro escolar. Maril recordó que esta situación no es algo puntual, “El abandono en la limpieza y algo habitual, y mientras hablan de crear caminos escolares seguros, lo cierto y que los niños no pueden ir por la aceras porque están invadidas de maleza y basura, y tienen que ir por la carretera mientras pasan los coches y los autobuses del colegio, y todo esto ante el total pasotismo del ayuntamiento, que prefiere tener los barrenderos paseando por la feria, en vez de ponerlos a trabajar en los sitios donde hace falta.”.

“Lo único que le importa y por lo que pelean de verdad es por sus sueldos, el resto le importa todo un pimiento”, dice, y se pregunta a qué se dedica el alcalde y la concejala delegada.