Lejos quedaron los tiempos en que se cortaba una cinta para inaugurar la Feira do Moble de Galicia en A Estrada o en los que las autoridades tenían que apiñarse si querían salir en la foto. A estas alturas, todo el mundo es plenamente consciente ya de que el certamen se ha transformado, como lo hecho el propio sector y los hábitos del consumidor. Nada tiene que ver la feria de hoy con la que nació hace 35 años, ni con la que vivió los años dorados en los que quien quería equipar su hogar tenía en A Estrada un referente imprescindible para conocer las tendencias. No obstante, la Fundación de Exposicións e Congresos abrió ayer sus puertas con la misma ilusión de siempre para estrenar el certamen más importante de su calendario. No hubo discurso inaugural y hasta faltó el alcalde de A Estrada, José López Campos, pero los expositores que hicieron posible el evento con su presencia estaban al pie del cañón para ofrecer las últimas novedades de sus respectivas firmas, con especial protagonismo para el mobiliario centrado en el descanso. Quizás este no sea ya el espejo en el que se vea reflejado la realidad del sector del mueble en A Estrada, pero sigue siendo el escaparate más grande del municipio y el de mayor tradición.

En este contexto, la Xunta de Galicia quiso destacar el papel de la Feira do Moble “como escaparate de referencia del sector”. El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, junto con la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, participaron al mediodía de ayer en la inauguración de una muestra que se extenderá hasta el domingo. Como queda avanzado, se prescindió por vez primera del discurso inaugural pero no del paseo institucional por los diferentes espacios expositivos. En el recorrido participaron también los ediles del PP Juan Constenla, Óscar Durán, Alberto Blanco, Carmen Durán, Lucía Seoane, Alfonso Figueiras y Gonzalo Louzao, junto a Luis López Bueno y Ángel Bergueiro en representación del PSOE. Sofás y colchones son los protagonistas indiscutibles del certamen, con una muestra más reducida de dormitorios, comedores, piezas auxiliares y alguna cocina. A esta oferta se suman productos y servicios para el entorno doméstico, configurando un evento ferial pensado para el hogar en general. Es por ello que no faltan sistemas de climatización y calefacción; automatismos; higiene y limpieza; iluminación o energías renovables, sin perder de vista un espacio destinado a las antigüedades. Recorriendo con calma las instalaciones, las sorpresas y las novedades siguen teniendo su espacio en este escaparate estradense. Poco después de entrar, la firma Artest –desde hace años la empresa de A Estrada que apuesta con más fuerza por este evento– hace que el público se detenga para observar la cama más grande en la que cualquiera haya podido dormir. El modelo pulveriza cualquier marca de las deseadas king size. Se trata un colchón de nada menos que cuatro metros, en el que cabría comodísimamente una familia de cuatro miembros al completo. Este prototipo está fabricado con una cara de invierno y otra de verano, incorporando la calidez de la lana y el algodón para los meses de frío y ofreciendo un tejido cooler para la temporada estival, fresco al tacto y preparado para adaptarse a la temperatura corporal. Evidentemente, el colchón en cuestión no es apto para cualquier dormitorio. No obstante, en Artest se ofrece la posibilidad de realizarlo a la medida que prefiera el cliente. Y quienes sí tengan metros suficientes para dormir a pierna suelta en un colchón de cuatro metros, el modelo expuesto, de muelles ensacados con viscoelástica, tiene un precio de 6.000 euros. Esta firma estradense completa su oferta con sofás de todo tipo, algunos también pensados a lo grande, con cinco o cuatro metros de largo. Una de las novedades de este año son los que tienen la denominada “sentada de plumón” –combinan visco y látex– o los que incorporan sistemas eléctricos con los que se consigue el llamado “punto corazón”, alcanzando una postura en la que los pies y el corazón quedan a la misma altura. Artest incorpora también a su catálogo los sofás que se convierten en litera (con dos camas de 90 centímetros) o un apartado de camas geriátricas, alguna con capacidad para levantar a personas de hasta 250 kilos. La empresa incluye en su amplio espacio una mesa pensada para ocasiones especiales. Está fabricada íntegramente en A Estrada con madera maciza de castaño. ¿Su particularidad? Pues que es capaz de acoger a nada menos que 24 comensales de una sentada, con sus tres metros cerrada y los 5,5 metros que alcanza al expandirse. Muebles con colores cálidos y líneas ligeras predominan entre los artículos expuestos, aunque también hay participantes que hacen un hueco en esta feria para piezas de corte mucho más clásico. Los míticos chineros o vitrinas con los pies labrados en maderas nobles son algunos de los ejemplos. La trigésimo quinta Feira do Moble es también el espacio escogido para presentar en sociedad una iniciativa empresarial que nace de la fusión de experiencias: la de César Cardoso, en el sector del mobiliario, y la de Javier Botana, en el de la construcción. De su mano nació Artereforma, especializada en la reforma integral de viviendas. La firma montó un piso piloto en esta feria, desde el papel pintado de la pared del dormitorio hasta las llaves de la luz o la grifería del baño. La idea es que el público conozca que, si quiere reformar un piso o una casa y olvidarse de todo, estos profesionales pueden sacarle un peso de encima, ajustándose a su presupuesto y sus preferencias. Es un concepto de “llave en mano” para reformas que lo incluye absolutamente todo, desde los aislamientos de la fachada si hay una humedad hasta las puertas, las ventanas o los muebles de cada estancia. La empresa lleva ya un año trabajando en A Estrada. “El cliente no tiene que molestarse en llamar a nadie. Es una reforma completa”, subrayan, asumiendo que ponerse a rehabilitar una vivienda puede traer muchos trámites y no pocos quebraderos de cabeza durante las obras. Artereforma trabaja sobre un presupuesto fijado por el cliente y le muestra un proyecto 3D para avanzar juntos hacia el hogar deseado. Además, la firma ofrece financiación para efectuar la reforma. La feria estará abierta de 11.00 a 20.00 horas en sus tres próximas jornadas. Hoy se celebran los primeros sorteos y durante el fin de semana habrá hinchables gratuitos para los niños, de 17.00 a 20.00 horas.