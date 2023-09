Los socialistas lalinenses reclamarán en pleno la reapertura del parque canino situado en la parte trasera de la estación de autobuses, clausurado semanas atrás. Asimismo, solicitan al grupo de gobierno que, “ante el aumento de la población canina” se pongan en funcionamiento durante este mandato nuevas infraestructuras destinadas al recreo y el bienestar de estas mascotas en el núcleo urbano.

El PSOE indica en su moción que recinto clausurado fue impulsado por el gobierno de coalición, concretamente, por la concejala socialista Celia Alonso y puesto en funcionamiento en febrero de 2019 mediante fondos del Plan Concellos. Alega que esta iniciativa buscó dar respuesta a las necesidades de la creciente población canina del casco urbano y a las demandas de los propietarios de perros, que venían solicitando un espacio en el que las mascotas pudieran correr libremente, jugar, divertirse y ejercitarse, ya que suelen pasar largos tiempos en espacios reducidos y más, toda vez que en el resto de la villa, incluido el Paseo do Pontiñas, es obligatorio que vayan con correa. Tras valorar diferentes espacios, se optó por esta superficie ajardinada ubicada en la parte inferior de la estación de autobuses de unos 1.200 metros cuadrados al ser la que mejor se adaptaba al parque por sus condiciones: extensión suficiente, sombra, ser relativamente céntrica y ser un área donde se constató que muchos lalinenses ya llevaban a sus perros.

Entonces, añade, se produjeron protestas vecinales, en muchos casos protagonizadas por “colaboradores o miembros del PP de Lalín” y el luego alcalde, José Crespo, “lo usó como caballo de batalla electoral” y prometió el traslado del recinto en caso de regresar al poder. No obstante, no fue hasta noviembre del año pasado cuando el ejecutivo local anunció 25.500 euros para la construcción de otro parque canino, que tras fracasar su ubicación en la Avenida Xosé Cuíña, fue levantado en una superficie de 400 metros cuadrados situada cerca del Paseo do Pontiñas. Alegan los socialistas que durante un tiempo ambas infraestructuras funcionaron a la vez, ya sin quejas vecinales por el de la estación de autobuses. Para rematar dicen que el nuevo parque no solo es más pequeño, sino que es insuficiente una vez que el gobierno municipal tomó la decisión de clausurar el primero a comienzos del presente verano, ocasionando quejas de propietarios de mascotas que consideraban adecuado este recinto.