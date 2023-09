Fórmula (in)exacta de la pareja feliz

Sofá y dos cuerpos es una comedia dramática escrita y dirigida por el argentino Mariano Rochman que se estrena mañana (21.00 horas) en el Salón Teatro de Lalín. En este guión se aborda una cuestión tan antigua como la propia humanidad pero al tiempo eleva mucho el listón acerca de las soluciones para alcanzar un objetivo más o menos satisfactorio: una relación de pareja.

El lalinense Xoel Fernández y la madrileña Elena Rey –ya compartieron escenario en la obra Noches de hotel– protagonizan una función que, según nos comentan los dos actores, destripa los instantes de la felicidad casi plena del enamoramiento hasta los sobresaltos provocados por las reglas sociales que afectan, en este caso, a una pareja heterosexual, aunque la compañía ya prepara otras versiones para uniones entre dos hombres o dos mujeres. “Los problemas son idénticos, no creas”, avanza Elena. Entre ambos existe química, así lo reconocen al inicio de esta conversación.

“Si hay una receta mágica sobre la relación en pareja yo la desconozco y lo que mostramos en esta obra es una pareja heterosexual normativa, que representa, pienso, a la mayoría de las que existen en la sociedad”, confiesa Elena, quien se atreve a reflexionar acerca de las recetas para tratar de lograr una felicidad más o menos plena. “Una fórmula podría ser desaparender todo lo que se nos ha enseñado porque también hay mucho que nos han dicho que tiene que ser así para ser felices”. Sobre el reseteo de nuestra mente, su compañero apostilla: “Las relaciones ya no se pueden sostener sobre principios de entonces, por eso existen parejas que avanzan durante un largo tiempo y luego se separan. La gente tiene la opción de no seguir como una posibilidad”, apunta Xoel. Y lanza otro razonamiento, fruto, concreta, de una sociedad que se atreve a hacerse preguntas que hasta hace años eran casi una línea roja. “Las personas dicen, ¿oye, yo estoy bien con esto?, ¿realmente me siento pleno?”. Aquí Laura le lanza a su compañero de reparto una mirada de complicidad que refrenda su reflexión, también cuando Xoel comenta el aumento de las separaciones entre parejas que, después de más de media vida juntos, les llega la jubilación y deciden tomar caminos distintos.

Laura introduce otra opinión, lo que ella califica de “contrato amoroso, que, a su juicio, debe ser revisado permanentemente para atajar la irrealidad social sobre el éxito de la unión de dos personas sin fecha de caducidad. “Esa fórmula preestablecida funcionaba, más o menos, porque las mujeres asumían que era así”, apunta Xoel.

“Lo que son meramente los conflictos, no la forma de expresarlos, son universales entre las relaciones normativas y no normativas”, comenta Elena. “En el proyecto están valorando una obra, además de esta, con relaciones homosexuales y que el espectador, en función del día, pueda ver una u otra”, dice Xoel.

Para ambos es necesario que, a pesar de las dificultades, es preciso que las sociedad acepte que hay cosas que deben cambiar. Inseguridades, celos o desconfianzas son, para ambos, situaciones que van a seguir manifestándose en cualquier relación de pareja, aunque la clave es afrontarlos desde la confianza, reconocerlos y no existan posiciones dominantes de un sexo respecto al otro; es decir, dibujado dentro de un marco consensuado.

Feminismo

Sobre el feminismo también existen coincidencias de pensamiento.” Se nos lleva vendiendo desde un tiempo a esta parte que hay muchos tipos de feminismo, cuando solo existe uno, que es la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y obligaciones. Yo misma como mujer feminista he entrado al trapo de cuestiones que me ha llevado tiempo reconocer ”, opina Elena, quien admite que estos movimientos pendulares pueden desconcertar a personas conservadoras y también a las progresistas.

Para su colega, el feminismo es una de las formas más amplias de clasismo y entiende que haya movimientos sociales y políticos que abanderen este derecho, aún con “los errores flagrantes que se hayan cometido”.

No obstante, las conclusiones individuales sobre las relaciones de pareja podrán sacarse mañana desde el patio de butacas.