A Estrada sube hoy el telón para una nueva edición –la número 35– de la Feira do Moble de Galicia. Lo hará con una jornada inaugural que ofrece entrada gratuita para todos los que deseen acercarse a disfrutar de las novedades que brindarán expositores distribuidos en cuatro pabellones. Xunta, Concello, patronal y Cámara de Comercio concordaron en la importancia, madurez y necesidad de apostar por el sector de la madera y el mueble. En el acto de presentación estuvieron ayer el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Regueira Ocampo; el alcalde de A Estrada, José López Campos; el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE), José Luis Terceiro Carracedo; Lucía Pedroso Suárez, en representación de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa y el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, César Cardoso Barbosa, entre otros.

Cardoso Barbosa, también expositor en el certamen, celebró que la feria constituye “un aliciente para incrementar el volumen de negocio y ampliar la cartera de clientes”. El presidente de la asociación de empresarios subrayó, por su parte, que mantener el evento después de 35 años “es muy difícil” y no quiso olvidarse de agradecer a todos los participantes su implicación. Lucía Pedroso incidió también en la dilatada trayectoria de la Feira do Moble de Galicia, estimando que sus 35 años constituyen un reflejo de la “madurez y solidez del sector del mueble en Galicia”.

En este mismo sentido, el delegado territorial de la Xunta comenzó su intervención destacando que el de la madera y el mueble es un sector estratégico a nivel autonómico, remarcando el papel de la feria como “un escaparate para los negocios y sus productos” de origen autonómico, nacional y también del vecino Portugal.

Por su parte, el alcalde de A Estrada centró parte de su intervención en la importancia de la innovación y la adaptación a los cambios experimentados por el sector. “Los emprendedores están ante constantes retos de futuro y la Fundación de Exposicións e Congresos no se queda atrás de esta realidad”, dijo. “La feria no es ajena a los cambios producidos”. El mandatario estradense subrayó que el certamen tiene que ser herramienta para poner en valor el producto local, subrayando que el sector vive en A Estrada un gran momento, aun cuando su realidad sea diferente a la de hace 35 años. Fue entonces cuando recordó que la Fundación y la feria no han de ser un fin, sino un medio “útil para el sector del mueble y de la madera”. Señaló, finalmente, que A Estrada trabaja para ser un referente en la formación básica, media y superior en el sector de la madera y el mueble.

La Feira do Moble de Galicia arranca hoy y se mantendrá hasta el domingo (de 11.00 a 20.00). El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, se encargará de inaugurar la cita, acompañado por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez Fernández, entre otros.