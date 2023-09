A figura de Ramiro Isla Couto non é moi coñecida para os galegos. Nin sequera na súa Estrada natal se fala dun home que sen embargo foi unha figura clave no galeguismo na diáspora. Este veciño de Arnois recorreu o mundo levando a Galicia no corazón e fíxoo cun carácter combativo que o situou sempre na primeira liña dos acontecementos máis importantes dunha época combulsa. A súa é unha desas historias que dan para película, a nada que se lle engada unha pica de romance polo medio, pero son poucos os que a coñecen enteira. Así foi, polo menos ata agora. Unha iniciativa da Fundación Isla Couto quere recordar e poñer en valor a figura deste estradense, cun acto que terá lugar o próximo sábado na Casa das Letras da Estrada. O motivo, o centenario da primeira revista integramente en galego que se publicou na emigración.

Foi o 25 de xuño de 1923 cando se publicou o primeiro número de “Terra.Idearium da ING na América do Sul”. Esta publicación foi promovida por Eduardo Blanco Amor e Ramiro Isla Couto, e secretariada polo tamén estradense Xenaro Fernández Couto. Foi editada pola Irmandade Nazionalista Galega de Buenos Aires, delegación da ING presidida por Vicente Risco en Galicia. Na súa constitución, ademáis de Ramiro e Xenaro, tamén participan os estradenses Manuel e Ramiro Fernández Couto, os catros curmáns da familia Couto.

Ramiro Isla, tamén coñecido como Ramiro Illa, naceu en Arnois o 8 de marzo de 1896. Emigrado en 1911 a Arxentina con quince anos, entrou en contacto con galeguistas en Buenos Aires. De regreso a Galicia, en 1918, participou na creación da ING despois da Asemblea Nacionalista de Monforte de Lemos. A finais de 1922 levou a encomenda de Vicente de constituír unha delegación da ING en Buenos Aires, empregando a revista Terra como principal instrumento de difusión do ideario do galeguismos nacionalista en Arxentina e Uruguai. Isla converteuse así nun pioneiro do nacionalismo galego en Arxentina, fundador e conselleiro do Partido Galeguista en Galicia.

Tras manter unha vida discreta nos meses posteriores ao golpe de estado do 18 de xullo, foi detido en Verín en decembro de 1936 cando tentaba cruzar a Portugal en compaña do seu irmán Xaime. Protexido por un comandante do exército sublevado, foi trasladado a Vigo e liberado en abril de 1937, pasando legalmente a Portugal e reencontrándose con súa muller Chita Lamas Barreiro. Durante a súa estadía na cadea, onde coñeceu a Silvio Santiago, Manolo e Pepe Castelao -curmáns de Castelao- agocháronse no seu piso da rúa García Barbón de Vigo até o seu martirio no bou Eva o 23 de abril de 1937.,

Entre 1937 e 1938 traballou no Porto canda ao empresario galeguista Ramón Obella onde rexistraron a marca comercial Zeltia. Desde a oficina do Instituto Bioquímico Miguel Servet axudaron a saír cara a América e Francia aos fuxidos desde Galicia, como Antón Alonso Ríos.

Despois marchou a Francia. Desde alí denunciou a represión franquista colaborando de xeito anónimo no libro “Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas contados por quienes lo han vivido” (Editorial España, París, 1938). Foi tamén o responsable da xestión apresurada da saída dos refuxiados galegos, que embarcaban en Francia con destino a México ou Chile. Foi no verán do 39, ao xeito dun Schindler de Arnois.

Ao rematar, el mesmo colleu un barco con destino a México, para pasar despois por Colombia e Venezuela. No primeiro deses países colaborou co Partido Galeguista exiliado e na publicación do “Cancioneiro da Loita Galega”. No segundo representou a Galicia en Galeuzca e no terceiro colaborou coa creación da Casa de Galicia, ademáis de actuar como representante da Editorial Galaxia. Ao seu regreso a Galicia no 1957 foi o primeiro secretario da Fundación Penzol á que realizou valiosas doazóns de prensa e literatura galega.

A vida de Ramiro Isla está chea de anécdotas. Así por exemplo, cabe destacar que nas publicacións na prensa emigrada asinou co pseudónimo “Arnois”, o que amosa que sempre tivo moi presente á súa terra de orixe. O estradense tamén realizou estudos de comercio e de piloto da mariña mercante, aínda que nunca chegou a exercer. Sen embargo, Ramiro Isla si que chegou a dirixir un estaleiro en Ferrol, don de deseñaba os seus propios barcos.

O estradense morre o día 5 de decembro de 1987 en Vigo. O 28 de xuño de 1986 recibiu a Medalla Castelao nun solemne acto en conmemoración do cincuenta aniversario da aprobación en referendo do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia no ano 1936.

Agora, A Estrada, a través desta iniciativa de Xosé Luís Pastoriza, quere recordar a súa figura e tamén a dos estradenses que formaron parte dunha historia ligada ao nacionalismo galego na diáspora. É unha historia que o levou a recorrer o mundo, sempre traballando a prol de Galicia, da súa cultura e dos galegos.

Centenario da posta en marcha da revista ‘Terra’

O profesor da USC e membro da Fundación Isla Couto, Xosé Luis Pastoriza, e o edil de Cultura, Juan Constenla, foron os encargados de presentar os actos que terán lugar con motivo do centenario da revista Terra o próximo sábado na Casa das Letras. A inauguración da xornada será ás 17.00 horas, mentres que a primeira charla será un cuarto de hora despois. A súa protagonista será a estradense Ofelia Rey Castelao, catedrática da USC, e leva por título “As migracións a América desde A Estrada”. Ás 17.45 horas dará comezo a segunda das charlas da xornadas, que leva por título “Os primeiros pasos do nacionalismo galego en Arxentina”, impartida polo catedrático da USC, Xosé Manuel Núñez. Para finalizar, ás 18.15, o propio Pastoriza falará sobre “Ramiro Isla Couto, Pioneiro estradense do galeguismo en América”. Tras unha actuación musical darase a xornada por finalizada.