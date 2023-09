Un parque que no es para hacer “guau”

El Concello de A Estrada inauguró en el mes de abril del año 2019 el primer parque canino del municipio. Cuatro años después una quincena de usuario de esta instalación realizaron un acto de protesta para reclamar un mejor mantenimiento y dotación. Para conocer la situación acudimos al parque canino para analizar su estado y el por qué de las quejas de los vecinos.

Esta instalación fue la primera que se llevó a cabo en el desarrollo de la zona de A Baiuca. Rodeándola después el centro de salud, la escuela infantil y el supermercado Lidl. Se llevó a cabo con un taller de empleo, en una parcela de 800 metros cuadrados, unos terrenos cedidos al Concello con el desarrollo urbanístico promovido para construir el supermercado.

La instalación reúne muchas de las premisas necesarias para ser una buena idea. Por un lado está su ubicación, a solo un paso del centro pero sin viviendas cercanas y cuenta con mucha zona anexa para aparcar. Además, dispone de un recinto cerrado, algo clave a la hora de tener controlados a los perros. También está adecuado en cuanto a vegetación, con doce árboles plantados en su día y que ahora comienzan a dar sombra, además de tres bancos amplios y tres farolas. También es un acierto la fuente con bebedero para perros. A mayores, hace poco se instaló una marquesina para los días de lluvia y se mejoró la rampa de acceso. Todos estos elementos muestran un buen lugar para llevar a un perro, entonces ¿por qué se quejan los usuarios?

Hay que decir que a este parque le faltan cosas que chirrían en el día a día. Una es el mantenimiento, con la hierba creciendo más de la cuenta en muchos momentos y con las silvas desbordando desde fincas anexas. De las tres farolas instaladas, varias están fundidas y no dan suficiente luz; en la marquesina solo caben dos personas; de los juegos para perros que se iban a colocar ya solo quedan unos postes descuidados; y ya no hay ninguna papelera. Los usuarios cuentan con un contenedor en el parking del Lidl, aunque este no se recoge todo lo que se debería. No son en definitiva grandes problemas que no tengan solución ni que necesiten una gran inversión pero terminan desluciendo lo que sin duda es una buena idea.

Más problemático es sin embargo encontrar una solución al tema de espacio. Comparado con otros parques similares en otras localidades gallegas, el de A Estrada es un parque pequeño, especialmente si se trata de un perro de grandes dimensiones. El tamaño, unido a la ausencia de juegos, hace que muchos vecinos no lo elijan para llevar a sus perros. Además, a ciertas horas del día se acumulan en el lugar bastantes canes, momento en el que se hace más patente el tamaño reducido del lugar.

La alameda de A Estrada: perros, ¿sí o no?

El parque canino es el principal referente en cuanto a lugar de ocio canino en A Estrada. Muy cerca de allí hay sin embargo un caso paradigmático, el que se vive en la alameda municipal. Tras la reforma realizada por el Concello hace unos años, algunos vecinos comenzaron a pasear a sus perros por las zonas verdes de esta instalación. Eso sin embargo no terminó de convencer al Concello, que decidió prohibir los canes. A partir de ese momento, podían atravesar por las zonas de cemento, pero no pisar las zonas de hierba de la alameda. Para ello se instalaron diferentes carteles por los jardines, con la característica señal de prohibido perros. La amenaza de multas espantó a los vecinos pero todo cambió hace unos meses. Las señales de prohibición desaparecieron de la alameda, en lo que el Concello denunció como un robo, y no se repusieron. A partir, de ahí, cada vez se hizo más frecuente ver a vecinos paseando a sus perros por la hierba. ¿Perros sí o perros no? Cada uno tendrá su opinión.