Una veintena de perros y sus dueños participaron ayer en una manifestación que tuvo lugar ante el consistorio de A Estrada. Esta iniciativa surgió a partir de las redes sociales como una manera de protestar por el mal estado del parque canino que el Concello creó en la zona de A Baiuca, en el entorno del centro de salud. Según explicaron los dueños, este espacio se queda pequeño para los numerosos canes que se dan cita allí a algunas horas del día pero, especialmente, lamentan la falta de mantenimiento. Explican que los contenedores no se vacían y que la hierba crece sin control. No hay luz y, si llueve, no caben más de dos personas en la marquesina.