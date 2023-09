La Valedora do Pobo remitió a varios concellos gallegos, entre ellos Silleda y Vila de Cruces, una recomendación para que aumenten el servicio municipal de ayuda en el hogar (SAF) hasta cubrir todas las horas del Programa Individual de Atención (PIAs) aceptadas. Esta recomendación se extendió, como decíamos, también a los ayuntamientos de Vilanova de Arousa y Outes.

Silleda aprobó la recomendación, mientras que la respuesta de Vila de Cruces está pendiente. En el caso de Silleda, la Valedora do Pobo recibió el escrito de un vecino cuyo padre tiene reconocido el grado II de dependencia desde agosto de 2021 y en septiembre de ese año se le conceden 45 horas semanales del citado programa individual de atención. El afectado indican que, sin embargo, siguen pendientes de esa ayuda y que están pendientes de que se le conceda el grado III de dependencia. Desde Servizos Sociais de Silleda se indicó que tienen prioridad personas con un grado superior al de este solicitante. La Valedora recalca que no queda claro si Silleda reclamó más horas de SAF a la Xunta, por eso le conmina a tomar las medidas necesarias para cubrir todas esas PIAs que ya están aprobadas. También constata que Cruces no aclara si ha solicitado o no ese incremento de horas. En el caso de la familia cruceña, a persona tiene reconocido el grado III desde septiembre del año pasado. Desde entonces, ha pasado a ocupar el primer puesto de la lista de espera para bajar después al tercero.