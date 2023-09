La última ‘xeira’, verano de 1935

En la reunión de la Junta Directiva del SEG, en Santiago de Compostela, los días 9 y 10 de junio del año 1935, los miembros de dicho consejo toman el acuerdo de realizar una última campaña de investigación en la Comarca de Deza y fijar la fecha del inicio de la misma. Esta Junta estuvo presidida por Luis Iglesias y participaron los directores de cada una de las secciones que se desplazarían a Lalín, acordando que las secciones de Psicología y Pedagogía realizaran conjuntamente sus investigaciones.

La nueva campaña dio comienzo el día 1 de julio, con la participación de todas las secciones. Como en años anteriores, los directores de cada sección vendrían acompañados por sus alumnos según las necesidades de cada grupo de investigadores.

En esta intensa campaña, tenían como objetivo dejar concluida la compilación del material necesario para la realización del tomo o tomos sobre la comarca de Deza, volúmenes que iban ser editados por dicho Seminario, utilizando el mismo método llevado a cabo en el vecino municipio de Melide, con la publicación de un tomo titulado Terra de Melide, pero más completo. Auguraban que, por la cantidad y calidad de la información recopilada hasta el momento, el nuevo tomo pretendía ser una obra ejemplar dentro de las investigaciones de la etnografía en Europa.

En el mes de julio acudirán a Lalín un total de veinticinco investigadores. La sección de Ciencias Naturales estaba compuesta por Parga Pondal, con su discípulo Brañas; así mismo acudieron Osorio-Tafall y los alumnos Vieitez, Brorrás y Ferreiros Espinosa, que llegan a Lalín procedentes de Pontevedra el día 2 de Julio (IEGPS). Por la sección de Ciencias Sociales participó Juan López Durá y los alumnos Brañas y Vidal Rey. El laboratorio de Psicotécnica estaba compuesto por Iglesias Vilarelle y los alumnos Míguez, Seoane y Fontela. La sección de Etnografía y Folklore participó con Vicente Risco, Filgueira Valverde, Joaquín Lorenzo y Vicente Hermida. La sección de Prehistoria la formaban Cuevillas, Taboada Chevite y Ángel Ramos Colemán.

La sección de Filología estaba formada por Pedret Casado, acompañado por Taboada Roca, de la sección de Historia. Se esperaba que Bal y Gay, de la sección de Folkore musical, se sumase a los trabajos llevados a cabo en Deza, que finalmente no asistió y notificó por medio de un carta a Filgueira que realizaría el trabajo antes de su marcha a Madrid. No participaron en la campaña las secciones de Geografía y Arqueología, de Otero Pedrayo y Carro Martinez, respectivamente, por tener ya finalizados sus trabajos de investigación.

A todos estos miembros del Seminario, se sumó a la investigación el ilustre astrónomo lalinense Ramón María Aller, así como el Inspector de Primera Enseñanza de la zona de Lalín, Liste Naveira, el pintor José Otero Abeledo Laxeiro, un grupo de escolares lalinenses, carteros, maestros, médicos y párrocos, que colaboraron activamente con los investigadores del Seminario. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Lalín, Manuel Ferreiro Panadeiro, pusieron el máximo empeño en que los investigadores estuvieran rodeados siempre del apoyo necesario para el buen desarrollo de su trabajo.

El tomo iba a ser algo extraordinario, pero desconocemos porqué no llegó a publicarse

Antes de iniciar las investigaciones, el 30 de junio, tiene lugar en Lalín, una reunión del Consejo Directivo del Seminario, presidido por Luis Iglesias, actuando de secretario, López Durá. Asistieron Cuevillas, Risco, Pedret Casado, Cordero Carrete (tesorero), Iglesias Vilarelle, Parga Pondal, Filgueira Valverde, Joaquín Lorenzo y Vidal Rey. Se trató la situación económica del Seminario, el estado de las distintas publicaciones y la celebración de cursillos de extensión escolar. Agradecen a Cordero Carrete la acertada gestión de las cuentas.

Acuerdan, oficialmente, dar por terminada definitivamente las investigaciones sobre la tierra de Deza que se venían realizando desde el año 1928: “se acordó dar por terminada con esta campaña la serie de investigaciones que, tomando por centro a Lalín, vienen realizándose a partir del año 1928. Las comarcas a estudiar que seguirán a ésta serán las de Finisterre, que se comenzará en junio del próximo año ,y Quiroga, cuya campaña se realizará a continuación y será subvencionada por los hijos de aquella comarca, residentes en América” (El Ideal Gallego, 1935 julio 6).

Siete días de campaña

La campaña de investigación de 1935 da comienzo el lunes día uno de julio y finalizó el domingo día siete. El primer día hacen un viaje de tres quilómetros a Santa María de Filgueira, en donde tienen ocasión de estudiar el pazo de Cardexía.

El martes 2 tuvo lugar una actividad más intensa con viajes a la parroquia de Santiago de Catasós, visitando los dos castros, el Pazo de Donfreán y la casa de Quintela, propiedad de los Quiroga; a San Adrián de Moneixas; dos viajes a Soutolongo, lugar con varias casas hidalgas y, finalmente, a Vista Alegre, lugar de la misma parroquia.

El miércoles 3 realizaron dos viajes a Goiás y al castro de Ponte, en la parroquia de San Ramón da Veiga; otro grupo se desplaza a A Goleta; otra excursión a San Martiño de Prado y al monte de O Toxo, en la parroquia de Sello, donde había aterrizado el aviador Loriga años antes.

El jueves hacen los siguientes viajes: por la mañana realizan una excursión a Xaxán; al lugar de Borralla, en Prado; de nuevo a Soutolongo y al lugar de Cadrón. Por la tarde vuelven a A Goleta, Palmou, San Ramón da Veiga y Santiago de Sello. Joaquín Lorenzo y Antonio Taboada Roca hicieron un viaje al lugar de Reguengo, en Botos.

El viernes 5 fue el día de más intensa actividad investigadora, haciendo un recorrido de 215 quilómetros, con visitas por la mañana al lugar de O Vento, a donde hicieron dos viajes; Laxe; Toxo; Reboredo; Moneixas y al lugar de Cabreira, en la parroquia de Catasós, también dos viajes. Por la tarde, los investigadores se acercaron al lugar de Saborida, parroquia de Vilatuxe; San Martiño de Prado; Reguengo; Reboredo y Carrofeito, en la parroquia de Lebozán.

El sábado 6 realizaron excursiones a Pontenoufe, Cabreira, Prado, Alfonselle y Moneixas. Y el domingo 7, día de la finalización de la campaña por Deza, realizaron dos viajes a Saborida, en la parroquia de Vilatuxe.

También se ocuparon de la villa de Lalín, en un cuaderno de campo Joaquín Lorenzo hace una descripción de cómo estaban distribuidos en las calles de la villa de Lalín los distintos productos que comercializaban los días de feria: “Carreteira: baldas de madeira e ferro fabricados eiquí ou o lado da cárcere (solo cinco postos) e posto da sorte do pajarito. Carreteira de Rodeiro: sillas de palla. Carreteira: posto de rosquillas de Melide; rúa que baixa frente a esta de Rodeiro: posto de churros, caramelos, bebidas e auga de limón. Rúa a dereita: afiador, paraugueiro, fotógrafo, fouces da provincia de Lugo (4 ou 5 postos) e máis postos de Riotorto; gadañas e ferros (argolas, cuñas, zafras, martelos feitos eiquí (oito postos, especialmente de fouciños). Postos de telas, un ferreiro vende tamén xabón; postos de pan (moitos), peneireiro, peixe... Atrás do campo: cerámica de Cataluña, Valencia, Buño, Rábade (tamén porcelanas). Toldos con quincalleiros, con froitas e legumes”.

En las notas manuscritas del taxista encargado del transporte de los miembros del Seminario, perteneciente a la empresa de Secundino Pérez Rodríguez, Autos de Alquiler, de Lalín y recogidas por Juan López Durá, conservadas entre la documentación del IEGPS, en las que indica de manera detallada los lugares visitados y el recorrido realizado por los distintos grupos de investigación, así como la cantidad de quilómetros realizados en las diferentes jornadas: el lunes 1 de julio, recorrieron 3 kilómetros; el martes, 84 km; el miércoles, 95 km; el jueves, 148 km; el viernes, 215; el sábado, 92; y el domingo, 8 km. El importe total desembolsado por el Seminario por el concepto viajes fue de 382 pesetas.

Sorprende comprobar la minuciosidad con que trataron la vida de los pobladores de Deza

A este importe hay que sumarle los gastos realizados en los viajes en autobuses de línea dentro de la comarca, que fue de 15 pesetas. Los gastos efectuados por los alumnos en sus desplazamientos en autobús de línea a Lalín en la empresa La Estradense, 26,60 pesetas y en el Castromil, 70,10 pesetas, de las cuales 26,60 pesetas corresponden al importe de dos asientos pagados por el alumno Brañas en el trayecto de Santiago a Lalín el 1 de julio; el importe del automóvil empleado por los alumnos de Psicotecnia, Míguez, Seoane y Fontela, fue de 60 pesetas.

Los investigadores se hospedaron en la fonda Casa do Ferrador de Lalín, el importe del alojamiento fue de 428 pesetas. Los cafés los tomaban en el Café Moderno. El desembolso en telegramas fue de 8,20 pesetas y en fotografías gastaron 50 y 131,10 pesetas, respectivamente, en los estudios de Pacheco y Pedro Varela, encargados de revelar las imágenes realizadas en las investigaciones.

Presupuesto y gastos

El presupuesto destinado inicialmente por la contaduría del Seminario para la campaña fue de 1.500 pesetas. Finalmente, los gastos realizados en la campaña ascendieron a 1.277,05 pesetas. Las primeras 1000 pesetas fueron retiradas por Filgueira Valverde de la sucursal bancaria de Lalín el primer día de julio. La cantidad sobrante, 277,05 pesetas, quedó en poder de Filgueira Valverde para la adquisición de piezas con destino al gran museo etnográfico que había sido creado recientemente en Madrid, a iniciativa del antropólogo y geógrafo Luis de Hoyos, antiguo maestro de Vicente Risco, durante su estancia madrileña.

Después de una escrupulosa e intensa investigación de varios años se pone fin a los trabajos en la tierra de Deza. El último día de su estancia en Lalín, los miembros del Seminario fueron homenajeados con una cariñosa y cordial velada musical de despedida en el Hospitalillo, amenizada por los gaiteros Os Dezas de Moneixas. La presentación de los miembros del Seminario fue realizada por el escritor y maestro Manuel González Rodríguez, conocido también como O escolante de Soutolongo, nombre con que firmaba algunos artículos en prensa; disertando a continuación Filgueira Valverde, Vicente Risco y Pedret Casado, recibiendo una gran ovación por el público asistente a estos actos de despedida. Esa misma noche los miembros del Seminario agasajaron con una cena a los colaboradores y amigos de Lalín.

En esta intensa campaña también tuvieron tiempo para recordar al compañero ausente: Castelao. Lo hicieron componiendo unos versos que titularon: Romance de una fatal ocasión, cuyo lema fue: “No hay más tarantán que buscar a Risco”. La caligrafía fue obra de varios miembros del seminario. La portada la realizó el pintor lalinense Laxeiro, con los dibujos de Gómez Román, Vicente Risco, Joaquín Lorenzo y Hermida. Este año con motivo de la celebración del centenario del SEG, el museo de Pontevedra (archivo de Filgueira Valverde) tiene previsto editará un facsímil con dicho romance, en el que marran las historias y anécdotas vividas en esta última xeira.

A partir de esta fecha dan comienzo los trabajos para la redacción del libro Tierra de Deza. El 31 de octubre de 1935, Vicente Risco envía una carta al presidente del Seminario Luis Iglesias, sobre la marcha de los trabajos: “Traballo de Lalín: Da parte de Etnografía e Folklores está reducido a papeletas todo o material que quedou no meu poder e no de Xaquín Lorenzo, e están postas en tinta a metade dos debuxos e sacadas case tódalas fotografías. Falta o material que quedou en poder dos Sres. Filgueira, Vidal e Ramos, cuía remisión suprico se me faga inmediatamente. De feito isto, o demais é coser e cantar. Conforme se redacta –a máquina– o traballo, irei indicando aquelas partes dos traballos dos demais colaboradores que me compre coñecer, pra espricadeira dos feitos que aparezan escuros, e para que todo leve a relación e unidade que debe levar. Cómpre que a xunta encargue a una persoa da recepción, censura, distribución e acoplamento dos traballos: un direitor da publicación, con quen nos relacionemos todos en calquera instante”.

En la junta celebrada en el mes de noviembre de 1935, el Seminario acuerda encargar a Fermín Bouza el trabajo de corregir y ordenar los trabajos de Lalín. Un mes más tarde, ya en 1936, el Seminario designa a Florentino López Cuevillas para dirigir su posterior edición que estimaba, estuviera terminada en el mes de octubre de ese mismo año. En una carta enviada por Carro (tesorero del SEG), el 29 de octubre de 1935 a Filgueira Valverde, declaraba las cuantías reservadas para la publicación del tomo de Lalín (un cheque 2.457,05 pesetas y otras cantidades: 1.000 y 650 pesetas), así mismo ruega que busquen otro contable porque esta responsabilidad le impide desarrollar otras labores (FVA.227-14).

El tomo sobre Deza iba ser algo extraordinario, pero desconocemos porque no llegó a publicarse, privándonos del compendio final de las importantes investigaciones realizadas por los miembros del Seminario de Estudios Gallegos durante las numerosas campañas en las tierras centrales de Galicia. Muchos de los trabajos inéditos se encuentran depositados en varios archivos gallegos y fundaciones a la espera de un profundo estudio y de su posterior publicación.

Después de analizar cada una de las campañas y visitas de los miembros del Seminario de Estudios Gallegos a la tierra de Deza, resulta sorprendente comprobar la minuciosidad con que trataron todos los temas cotidianos de la vida de los pobladores de esta comarca de Deza. Utilizaron en sus catalogaciones y apuntes de viaje el idioma gallego, inventariaron y catalogaron castros, mámoas, iglesias, cruceiros, pazos, hórreos, molinos, telares, aperos de labranza, ornamentos de puertas y ventanas, mobiliario, ferias, música, leyendas, expresiones, creencias, formas de vestir... que consideraban relevantes porque eran y siguen siendo testimonio de la vida del pueblo gallego.

[Fuentes: Datos facilitados por los archivos del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS), Museo do Pobo Galego; Archivo J. Lorenzo; Fundación Vicente Risco y archivo Filgueira FVA, Museo de Pontevedra. Agradecemos la ayuda y colaboración del personal de dichos archivos].