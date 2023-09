Pesar en el municipio de Cuntis por el fallecimiento del concejal socialista Roberto Caeiro Duarte, de tan solo 46 años. Era el portavoz del gobierno local tras las últimas elecciones municipales, además de llevar las áreas de Turismo, Patrimonio y Medio Amniente y encargarse de la gestión de actividades en la biblioteca municipal de Cuntis.

El Concello de Cuntis emitió ayer un comunicado especial para la declaración del luto oficial, que comenzó este sábado y se prolongará hasta el lunes, 11 de septiembre. Además, se ha acordado mantener un minuto de silencio en todos los actos lúdicos y deportivos que se celebren en el municipio y en instalaciones municipales. La declaración de luto oficial implica que las banderas ondeen a media asta en todos los edificios municipales y lleven enganchado en el centor un crespón o lazo negro. También puede implicar la suspensión de actos lúdicos previstos en el día o en días establecidos.

Caeiro Duarte tenía un cáncer que no pudo superar y es padre de dos hijos. El dolor de su familia también está muy presente entre los vecinos del municipio y sus compañeros de trabajo y del Partido Socialista. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias a los familiares y a todos los que “tuvieron la suerte de tratar a una persona tan especial”.

Unha persoa de valores e loitadora

Roberto Caeiro Duarte (16 de setembro de 1976-8 de setembro de 2023). De neno eras tranquilo, correcto, calado e todo che parecía suficiente aínda que non fora moito. De rapaz fixécheste tenaz, traballador e sufridor. Sempre intentando conseguir as túas metas e loitando sen desfalecer. Un bo fillo que non deu unha dor de cabeza aos seus pais, vamos un fillo modelo.

Xa de mozo seguíches traballando na túa preparación con devoción para poder rematar o empezado e recoller así froito de tanto esforzo. Pero sempre fixeches aceptando os consellos que che chegaban e confiando cegamente nos amigos. Fuches unha persoa de valores que sempre tiña un sorriso para aparentar que estaba ledo aínda que non o estiveras.

Xa de home seguiches sendo un loitador incansable cunha chea de ideas que pulías mentras traballabas coas túas mans para quitar a dor aos teus veciños. Pero a pesar de adicar tanto tempo aos demais nunca deixabas de lado a túa familia, en especial aos teus fillos, a túa muller e aos teus pais.

Fuches unha persoa fiel, honrada e de valores, algo que no mundo actual escasea. Por iso, en moitas ocasións o teu esforzo e sacrificio polos demais facía que te esqueceras de ti mesmo.

Seguramente me falten mil e un adxectivos para describir o bo ser humano que eras. Por iso, terémoste sempre presente entre nós, nunca te poderemos esquecer porque fuches único e porque todo canto digamos de ti sempre se quedará curto.

Só esperamos que algún día nalgún lugar cheguemos a atoparnos de novo, amigo.

*Alcalde de Cuntis