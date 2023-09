“Es un caso flagrante”, afirmaba ayer al alcalde de A Estrada, José López Campos, al hablar de las recientes quejas por parte de los vecinos de Ribela, una parroquia que carece de cobertura móvil y fibra, algo que afecta a su día y que los mantiene “incomunicados”. “Es una situación tercermundista que tengamos una parroquia en una zona oscura como esta”, manifestó el regidor local, quien explicó que, hasta en cinco ocasiones enviaron requerimientos a Telefónica, la última hace solo unos días, para arreglar esta histórica discriminación.

Según explica López Campos, en Ribela ni siquiera se realizó la instalación de línea de cobre en su día para llevar la telefonía fija, como sí se hizo en el resto del municipio. Allí solo se colocó un track por radiofrecuencia. Por este motivo, la parroquia tampoco figura en los planes de extensión de banda ancha que se está llevando a cabo en los últimos meses en A Estrada y que contempla el cambio de todo el cable de cobre por fibra de banda ancha.

En este caso sin embargo, el alcalde señaló que la solución puede estar en su mano. “Tenemos varias zonas oscuras con problemas en estos planes de instalación de fibra en el municipio. Uno de ellos es Ribela pero también en Santeles de Abaixo; Guimarei, en la zona pegada la carretera hacia Forcarei; Sabucedo; Montillón, en Souto; Ancorados y en algunos puntos dispersos con dos o tres casas. Estamos trabajando para darle solución a todos estos puntos este año. Para ello estamos hablando con la Deputación para poner nosotros la infraestructura necesaria y cedérselas después a la compañía”, explicó el alcalde, quien señaló que en algunos de esos casos los trámites ya están avanzados y a la espera de los permisos finales. El regidor local señaló que A Estrada Dixital recoge todas las incidencias que puedan surgir con la implantación de esta fibra que los vecinos quieran comunicar.

No ocurre sin embargo lo mismo en el caso de la cobertura móvil, que depende únicamente de Telefónica. “Es evidente que es necesario encontrar una solución. Yo garantizo a los vecinos que hacemos todas las gestiones posibles con la compañía y confío en que en los próximos meses podamos tener una solución, aunque no depende de nosotros. Solo somos unos intermediarios”, afirmó al tiempo que destacó la incongruencia que se puede dar en esta parroquia, que podría disponer de fibra de banda ancha pero no de cobertura móvil.

Banda ancha

Al margen del complicado caso de Ribela, el regidor local destacó el buen ritmo de los trabajos para la extensión de la banda ancha por todo el Concello. Según los datos del Ministerio, en estos momentos el 89,74 por ciento de las viviendas de A Estrada tienen cobertura, como mínimo de 30 megas. Sin embargo, López Campos señaló que el dato más importante es el número de viviendas que ya tienen cobertura de banda ancha de 1 Giga, es decir, por fibra, algo que ya alcanza al 80,23% de viviendas –11.617 de las 14.480 que hay en el municipio–.

López Campos recordó que en el año 2018 solo contaba con fibra el casco urbano de A Estrada, saliendo por primera vez fuera de sus límites en el 2019 para llevarla hasta el polígono de Toedo. Esta implica que en solo cuatro años la migración de la vieja línea telefónica de cobre a la actual de fibra fue vertiginosa, y más teniendo en cuenta la extensión y dispersión del rural estradense. El regidor local apuntó sin embargo que estos trabajos tendrán que seguir acelerándose a lo largo o de los próximos meses, con el apagón del cobre previsto para el próximo año.

López Campos y el gerente de A Estrada Dixital, Diego Pernas, mantuvieron precisamente esta semana un encuentro por videoconferencia con la responsable de la expansión de esta fibra, Patricia Rodiño, para analizar la situación en el municipio y problemas como los falsos positivos. Se trata de algunas viviendas que figuran como de alta para conectar la fibra pero el enganche está demasiado lejos y no se puede realizar. El alcalde agradeció a Rodiño y a su equipo el esfuerzo que están realizando en el municipio, situándolo por encima de la media en este proceso de renovación.