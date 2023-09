Las malas condiciones climatológicas obligaron a suspender en la tarde de ayer la tradicional y llamativa competición de Tiro do Carro que se celebra en la localidad de Filgueira, en el Concello de Cerdedo-Cotobade. Esta iniciativa se recuperaba este año después de no realizarse desde el 2019 por culpa de la pandemia. A pesar del interés que había despertado, con muchos curiosos acercándose hasta el circuito, la comisión de fiestas decidió cancelarla para no poner en peligro a los participantes por la empinada cuesta que deben subir tirando del carro hasta meta.

La lluvia sin embargo no frenó el resto de actividades organizadas con motivo de las fiestas patronales de Filgueira. Por la noche tuvo lugar la verbena amenizada por “Arena” y la Disco Móvil Dolce Vita, que fueron los encargados de poner el punto y final a estas celebraciones que se organizaron bajo carpa en el recinto de las fiestas y donde contaron con servicio de cantina a precios populares.