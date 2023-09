Una parroquia en busca de red

En las tierras altas de Santa Mariña de Ribela el mundo parece transcurrir a un ritmo distinto. Uno puede sentarse junto a la iglesia y charlar durante una hora con los vecinos sin que ningún coche pase por la zona y sin que nada rompa el tono de las palabras más allá de las risas y alguna que otra frase alterada. Ni siquiera el sonido de los móviles interrumpe el momento. Los mensajes y llamadas perdidas aguardan pacientemente a la espera de que descendamos varios kilómetros para encontrar de nuevo la tan deseada y hoy en día necesaria cobertura móvil.

Ese es precisamente el motivo que nos lleva a los pies a la bonita iglesia de Ribela, desde donde gozamos de una vista privilegiada de la zona. “Si hace falta estamos dispuestos a que se coloque una antena en la iglesia si es un buen sitio o en alguna de las fincas que tenemos por la zona”, afirma el párroco Rubén Diéguez, el responsable de la convocatoria a la que acuden seis vecinos de diferentes aldeas de la parroquia estradense para dar fe de la situación que viven. No es nueva, ya que nunca tuvieron cobertura móvil en la zona. “Estamos incomunicados”, sentencian.

Los vecinos explican que este problema está afectando a una parroquia que en 2019 tenía 135 habitantes, 120 menos que en 1986. “Quien va a querer venir a vivir a un sitio donde no hay cobertura ni internet. En Sesto hay una casa en venta y vino a verla gente que le gustó pero cuando se enteran de que no hay cobertura en toda la parroquia ya no la quieren”, argumentan. “Al final vamos a tener que hacer todos lo mismo, cerrar nuestras casas e irnos a otros pueblos donde tengan cobertura”, lamentan.

En un mundo cada vez más digital, Ribela está perdiendo claramente la batalla, viendo además como afecta a los negocios de la zona. Esta situación afecta especialmente a las tres casas de turismo rural que hay en la parroquia. “Cuando los clientes quieren cobertura tienen que ir andando por la carretera unos cien metros para acercarse a Forcarei y comenzar a tener algo”, explica su propietario. “Aquí no se puede trabajar”, añaden poniendo el caso que vive una carpintería de la zona.

Los vecinos exponen diferentes ejemplos de cómo esta ausencia de cobertura afecta a su día a día, como por ejemplo para llamar a una ambulancia en una urgencia. Según estiman, este problema afecta a unas sesenta vivienda y a más de 200 habitantes, tanto de la parroquia como de zonas limítrofes. La solución que han encontrado, comprar una antena propia. El precio, 500 euros más instalación. Eso sí, solo da cobertura dentro de la vivienda.

Recogida de firmas sin respuesta

Ante esta situación, los vecinos tomaron diferentes medidas. Una de ellas fue una recogida de firmas que posteriormente se entregaron a un abogado, aunque esto no trajo una solución. Tampoco lograron nada con sus peticiones al Concello, quien señala a Telefónica como el problema. “En Liripio y Cabanelas estaban igual pero hace unos años se lo arreglaron. La diferencia es que ellos protestaron y nosotros no. Somos demasiado tranquilos”, afirman. A lo largo de los últimos años se realizaron varias visitas a la zona, analizando lugares en donde se pudiese colocar una antena, aunque siempre se descartó por ser demasiado costoso. “En Forcarei tienen cobertura en todo el municipio, igual que en Lalín o Silleda, donde hay cobertura 4G. Aquí no pedimos nada del otro mundo. Solo que nos pongan un poste para poder tener cobertura”, explican mientras bromean con hacer una acampada ante el consistorio de A Estrada para llamar la atención.