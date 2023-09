A natureza é a mellor docente

A butaca de polipel vermella dos anos 80 que ainda conservamos na casa dos meus pais e a charca onde cada primavera agardaba (e agardo) a que medren os cágados que logo serán ras. Son dúas estampas da miña infancia que onte volveron a min cando visitei a Bosquescola A merla branca. E seguro que a moitos pais e nais lles vai pasar hoxe o mesmo, que regresen aos seus anos de nenos cando visiten en Cáceme, en Goiás, estas instalacións, posto que hai unha xornada de portas abertas de 11.00 a 13.00 horas.

Natalia González Coego e Verónica Ledo Lançao están detrás deste proxecto, despois de compartir Educalecrín durante 3 anos. A merla branca funcionará pola mañá con alumnado de 3 a 6 anos, como escola infantil regrada, e polas tardes, con actividades para nenos e nenas de 3 a 14 anos. Polo de agora, teñen unha decea de inscritos en horario vespertino, pero a casa e a finca pode albergar actividades, sobre todo no espazo exterior da vivenda, para ata 30 participantes.

Boa parte desas actividades van ter lugar na finca anexa á casa, ainda que na parte baixa do inmoble tamén está acondicionada unha aula, para os días nos que a meteoroloxía non axude. A merla branca empregará un método pedagóxico que xurdiu en Dinamarca nos anos 50, baseado na ensinanza ao aire libre a través da propia experiencia. Ensinarálles aos nenos e nenas a construir estanterías e mesas con palés, elaborar cosmética natural ou crear arte biodegradable. Hai unha pequena horta, xa en producción, que permitirá coñecer o ciclo dos cultivos, cómo se asocian entre eles para producir mellor e qué tratamentos ecolóxicos se poden aplicar contra as plagas. Desa horta o alumnado aprenderá a facer encurtidos, marmeladas ou compotas. Cabe tamén a posibilidade de elaborar papel propio (á marxe dos folios reciclados cos que van traballar), e non van faltar saídas para coñecer a fauna e a flora do entorno. “Aquí temos 15 tipos distintos de aves, e tamén queremos que aprendan qué especies silvestres son comestibles”, explica Natalia González.

Os paxaros van ter un protagonismo especial nesta bosquescola. E xa o teñen no propio nome. “A merla branca vén de que o merlo é un animal autóctono, e hai algúns individuos albinos. E empregámolo en feminino porque hai que falar en feminino de vez en cando”, engade.

Para ver e coñecer as aves, é moi probable que o cabaceiro con que conta a finca se empregue ou para almacenar millo (hai espacio de sobra na parcela para sementar) ou, con mínimas modificacións, empregalo para avistar aves.

Na finca non se vai sementar céspede, para que medren plantas silvestres e así atraer biodiversidade de fauna. Haberá ourizos (co seu propio refuxio) encargados de devorar aqueles insectos que poidan danar as plantas. A merla branca tamén agarda que o biolago, esa charca da que lles falei ao comezo deste texto, se convirta no fogar temporal ou permanente de ras, lagartixas e demais anfibios.

Asemblea

Os nenos e nenas que acudan á bosquescola poden estar nela un día á semana, dous... ou de luns a venres. Cando un entra neste espazo, o primeiro que ve son pequenos bancos e butacas de madeira, baixo cuberto e dispostos en círculo. No medio hai leña apilada e preparada para ser encendida, a modo de fogueira. Aquí é onde, en asemblea, se vai decidir qué actividades se organizan pola tarde. Estes asentos de madeira foron cortados por un artesán local, e do barniz encargáronse as dúas docentes. Sobra dicir que nunha aula na qu a natureza é a profesora, pero tamén a protagonista, moito equipamento é de segunda man (donado por Carabelo) ou foi preparado por artesáns locais, para que o seu impacto no medio ambiente fose mínimo.

Na parroquia de Goiás, hai varias décadas, xa funcionara unha escola

Dicíamos que A merla branca ten una zona de asamblea, o biolago, a horta para aprender a cultivar, unha aula interior para cando chova ou faga moito frío, pero tamén un ‘bosque máxico’. É un pequeno espazo, ao fondo da vivenda, que conserva unha parra con uvas e varias árbores, con refuxio para os nenos e nenas, a base de madeira. E xa que falamos de refuxios, unha das materias desta bosquescola está relacionada aos refuxios no bosque: os participantes aprenderán a encender lume e a usar pequenas ferramentas de xeito seguro. Tampouco van faltar sesions que aborden a edicación emocional ou en igualdade.

A matrícula, tanto no tramo de 3 a 6 anos como de 3 a 14, vai estar aberta todo o curso. As persoas que estén interesadas poden contactar co número de teléfono 687 374 667 ou co enderezo electrónico educalecrin@gmail.com

Apoio ao proxecto por parte de toda a veciñanza

Antes de poñeren en marcha a bosquescola, as súas duas promotras presentáronlle o proxecto á veciñanza da parroquia. “Están encantados coa idea, e o que nos dixo o veciño que reside máis preto de nós é que os nenos traen alegría”, relata Verónica Ledo. A súa compañeira Natalia apunta que “non chegamos aquí invadindo espazos, senón que lle explicamos o noso proxecto e a resposta deles foi que cantos máis rapaces veñan á aldea, xenial”.

Cabe apuntar que en Goiás, antano, houbo unha escola, así que dalgún xeito A merla branca devolve esa etapa á parroquia. Ainda que as franxas de idade dos participantes son amplas, entre os 3 e os 14 anos, as dúas responsables deste novidoso proxecto na comarca explican que “sempre xorde un rol de irmandade, aínda que os participantes non se coñezan de nada, os maiores sempre acaban axudando aos máis novos”, mentres estes aportan ese punto de creatividade que vai minguando conforme un neno ou nena entra na adolescencia.