El gobierno de Rodeiro acusa a la portavoz del PP, Cati Somoza, de desconocer la realidad económica del ayuntamiento y destaca que por un lado lo acusa de mentir con las cifras y después, a pasadas las 22.00 horas, solicita por escrito el acceso a la información de estas cuentas.

El bipartito insiste en que a día de hoy el remanente municipal disponible es de 206.771 euros y las facturas pendientes de pago de 2022 suman 101.000 euros, mientras que en las del presente curso se van hasta los más de 400.000. Sobre su petición de facturas impagadas, el gobierno dice que no solo tendrá acceso a ellas sino que le pedirá explicaciones sobre algunas “que desconfiamos se ejecutaran tales trabajos o incluso se escucha desde las filas populares que ella le dijo a alguna empresa que le facturase al Concello trabajos relacionados con asociaciones locales a pesar de no ser concejala. Que no se apure a hablar de facturas pendientes, que le aseguramos que tendrá que dar explicaciones”, advierte.

Por otro lado, lamenta que Somoza en campaña asegurase a los mayores que el edificio polivalente sería destinado a Centro de Día, cuando era consciente de que el contenido del proyecto nada tenía que ver con este servicio para los mayores.