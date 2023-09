Dorna, buceta, goleta, chalana... Son todas embarcacións tradicionais galegas que se recoñecen e distinguen, de xeito rápido e sinxelo, entre as xentes do mar pero que, aqueles que viven terra adentro identifican a miúdo como barcas, sen saber desas diferenzas e procedencias que as singularizan. No lugar de Terreboredo, na parroquia estadense de Souto, non se escoita o bater do mar ni se pode cheirar a salitre cando se abre a xanela. Porén, a brisa do mar chega cada ano a este recuncho interior da provincia de Pontevedra da man do espazo Namoreiras, que organiza esta fin de semana unha nova edición da Feira do Mar na Terra para compartir e divulgar a cultura mariñeira en dique seco.

A cita será este sábado 9 de setembro e o domingo 10. Serán dúas xornadas enteiras adicadas ao mundo mar, admirando dende múltiples perspectivas. Para invitar a todos los interesados a enrolarse nesta experiencia, a organización escolleu o efecto sorpresa. Deste xeito, na mañá de onte unha dorna –de nome Bandalla e pertencente á Escola de Navegación Tradicional da Asociación Cultural Dorna, da Illa de Arousa– arribou na Praza da Constitución da Estrada. Alí botou a áncora, quedando fondeada para chamar a atención dos viandantes. Calquera que se achegara ao seu carón podía ver un cartel da feira que se desenvolverá en Terreboredo ao longo destes dous dúas. O programa de actividades comezará a debullarse o sábado ás 12.00 horas, cunha presentación por conta da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), que leva por título Palestra sobre antropoloxía da vila mariñeira de Rianxo. Intervirán Josefa Martínez e Carlos Henrique Fernández Coto. Unha hora despois, tomará o relevo outra charla, desta volta sobre O argazo: unha problemática ambiental e social. Será a cargo de Vinicius de Monte, de Sarela. Xa ás 13.30 chegará a música, co grupo de gaiteiros e gaiteiras Decotío, que pechará a programación da mañá e marcará o momento de iniciar o almorzo. Para os que queiran quedar en Terreboredo, haberá servizo de polbeira e a Reboleta Namoreira. Pola tarde presentarase o libro Patasdepeixe (17.00 horas), cun contacontos a cargo de Laura Parrula, autora do libro Monstr3s, que asinará exemplares. Ás 18.00, Yolanda Castaño guiará o obradoiro familiar Crear con crebas do mar e, ás 19.00, presentarase Ardentía, con Manuel Lara e Emilio Ínsua. Tributo a Luis Rei As xornadas deste ano renden tributo ao desaparecido Luis Rei, sobre o que se falará na charla das 19.30, contando con Emilio Ínsua e Antón Mascato. Xa chegados ás 20.00, será o momento do recital Corazóns de mar, con Xosé Iglesias. A actuación musical de De Tazas, da Estrada, animará aos presentes a ficar para a noite de foliada, aberta a que cada quen leve o seu instrumento e faga festa. A maiores, tanto na xornada do sábado coma no do domingo a feira incluirá múltiples e instructivas exposicións gratuítas. É o caso das que levan por título Mascaróns, velas poleas e cabos, a cargo de Olláparo; Acuarelas Mariñas, con Xosé Iglesias, de Nación Mar; Salvagardando a tradición, linograbados por Sebastián Camacho; Pequena guía de embarcacións tradicionais, con Culturmar; Os oficios do mar (Culturmar) e O mar, o barco e máis nós, os inicios da federación (Culturmar). Na xornada do domingo, Noemi Vázquez, Lucía Cortiñas Irene Veiga e Sargio Tannus presentarán, ás 12.00, Oceanoe, Travesía polo Mar das Antelas. Seguirá a actuación de Xingras da Arca: Semente de Revolución. Dende ás 17.00, todos os interesados poderán sumarse ao obradoiro de elaboración dunha crema a base dun extracto de algas. É preciso anotarse e aportar 10 euros para o material. Tamén ás 17.00 está programada unha actividade de estampación dunha libreta con selos, mediante pezas feitas por Amorote con motivos do mar, estampando selos de colores. Os participantes, de todas as idades, poderán levar a libretiña estampada, aportando un euro para o material.