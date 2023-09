Coviastec comienza los trámites para crear una residencia en el antiguo Hotel Milano

La recuperación del antiguo Hotel Milano de A Estrada está cada vez más cerca de hacerse realidad. Esta emblemática construcción, que fue diseñada en los años noventa por el reconocido y ya fallecido arquitecto Vittorio Gregotti y que en su día fue un emblema en A Estrada, llevaba años en manos de los bancos después de la quiebra del grupo Summa, que se hizo con el Milano inicial. A finales del año pasado sin embargo se conocía que la empresa Coviastec, una constructora de Maside (Ourense), había adquirido la propiedad, un rayo de luz para el Hotel Milano, cada vez más castigado por el paso del tiempo en abandono y los actos vandálicos.

Tras confirmar esta adquisición, desde Coviastec no quisieron adelantar muchos detalles sobre el proyecto que querían poner en marcha en esta amplia construcción, aunque todo apuntaba a la creación de una residencia de mayores privada. La empresa ourensana, además de ser conocida por sus obras para las administraciones públicas y sus importantes trabajos en proyectos privados, también destaca por su apuesta por este tipo de residencias, que acostumbra a construir, asumiendo después su gestión. Un caso cercano se puede encontrar en Silleda, donde poseen una residencia de este tipo. En la actualidad, Coviastec está construyendo además otras dos residencias, una en Meis y otra en el Milladoiro.

Finalmente, desde Coviastec han iniciado los trámites para llevar a cabo este proyecto, asumiendo desde el primer momento que será un proceso largo y que necesitará, tanto de una importante financiación, como de gestiones complicadas a nivel urbanístico e incluso patrimonial. Así por ejemplo, se adelanta que no se modificará toda la estructura exterior de este emblemático edificio, manteniendo por tanto su fachada, pero tampoco por dentro se podrán realizar grandes cambios a nivel estructural, teniendo que respetar los volúmenes marcados en su día a pesar de que en la actualidad se apueste por modelos diferentes en la construcción de este tipo de infraestructuras.

Esos condicionantes sin embargo no impedirán contar con una amplia oferta de plazas, ya que el Hotel Milano contaba con dos grandes alas de habitaciones que se mantendrían. Está por decidir también qué pasará con las instalaciones exteriores, como la piscina o las pistas de tenis, ya que también se estudia recuperarlas y mantenerlas como una oferta más dentro de la nueva residencia de mayores. Eso dependerá del tipo de centro por el que se apueste.

Los trámites iniciados por Coviastec para la creación de una nueva residencia no han llegado todavía al Concello de A Estrada. Desde el departamento de Urbanismo, el edil Gonzalo Louzao reconoce que todavía no tienen noticias oficiales sobre este proyecto, aunque apunta a que su puesta en marcha está sujeta al desarrollo urbanístico que viene determinado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para esta zona. “Para hacer esa residencia es necesario cambiar el uso de esa construcción a nivel urbanístico y eso implica desarrollar toda la zona. Se trata de un desarrollo privado, es decir, igual que el que se hizo en su día en la zona del Mercadona. El 51% de los propietarios tienen que ponerse de acuerdo y abarca incluso hasta las viviendas que hay cerca”, explicó el edil para remarcar que no se trata de pedir una licencia directa. Todo ese desarrollo implica más trámites para poder llevar a cabo la reforma.

Si se logra sacar adelante este proyecto, Coviastec daría nueva vida a este emblemático hotel, aumentando además las plazas de residencia en la zona.