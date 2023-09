A Virxe do Rendal, unha das romarías máis soadas nas terras de Rodeiro

Na parroquia de San Salvador de Camba en terras de Rodeiro, celebrouse a pasada fin de semana a tradicional romaría da Nosa Señora da Saúde, mais coñecida polos paisanos coma a Nosa Señora do Rendal, que noutro tempo era unha das mais sonadas e concorridas do municipio, con milleiros de ofrecidos e devotos que logo de cumprir coa liturxia, xantaban nos prados e carballeiras que rodeaban a igrexa. A festa vai recuperando a sona que tivo, logo dos dous anos da pandemia e nesta ocasión houbo senllas misas oficiadas polo párroco Alvito García Fente Rodeiro e as correspondentes procesións o redor da igrexa, nas que os devotos portaron as imaxes da Nosa Señora da Saúde e da Virxe do Rosario. Na xornada do sábado houbo sesión vermú amenizadas pola Orquestra Tokio e o Dúo Ciclón que tamén actuaron na verbena e na do domingo Pachi Show correu coa sesión vermú, xa que verbena non houbo.

Aínda que o patrón desta parroquia é o San Salvador con festa a primeiros de agosto, a festa mais multitudinaria é esta da Virxe do Rendal que debeu xurdir a mediados do século XVIII, da que curiosamente non existe aquí imaxe nin se ten coñecemento de que a houbera noutro tempo, venerándose en cambio a da Nosa Señora da Saúde, doada polo cardeal Manuel García Gil, o chamado «santico gallego», e que fora arcebispo de Zaragoza, nado aquí no 1802. Tamén poida que a imaxe que se ten pola Virxe do Rosario sexa en realidade a do Rendal, desprovista do Neno. A celebración debeu ser réplica da que ten lugar nestas datas con grande fervor no Santuario da Virxe do Rendal, na parroquia diste nome do concello coruñés de Arzúa, da que xa daba conta Madoz no seu dicionario a mediados do século XIX. A Virxe do Rendal atribúeselle a cura das doenzas das moas e oídos, e os devotos levan a tradición de tocar cos dentes unha pequena campá, para curar algunha doenza propia ou dalgún achegado e tamén a de pasar baixo as andas da Virxe coma noutros santuarios e igrexas milagreiros.

A igrexa actual e tamén de mediados do século XVIII e foi reformada e ampliada en épocas posteriores. Da primitiva que debeu ser románica, reaproveitouse o arco triunfal e gardase a pía bautismal de grandes dimensións. É un templo dunha soa nave cun pequeno pero antigo e fermoso retablo, no que destacan as imaxes do patrón na parte inferior, con San Brais e Santo Antonio dun e outro lado e as de San Pedro flanqueado por San Roque e Santa Lucia na superior, todas elas de semellante antigüidade ca o retablo. Fora do retablo móstranse as imaxes das dúas Virxes referidas.

Formando conxunto coa igrexa está a coñecida coma Casagrande da Igrexa, que ben puido ser reitoral nalgún tempo, cun bo exemplar de hórreo de catro claros e eira lousada ao carón da palleira. Tamén referir que mesmo fronte a este casa atopase a do Taberneiro que foi de arrieiros e taberna e deica hai pouco dedicada ao turismo rural.

Persoeiros.

A parroquia de San Salvador destaca por ter sido berce de ilustres e coñecidos persoeiros. Xunto ao ilustre cardeal frei Manuel García Gil xa referido, do que xa termos publicado noutras ocasións, destaca tamén a figura de Francisco Xavier Vales Faílde (1872-1923) nado no lugar de Fornas, sacerdote e escritor, capelán real e confesor da rexente María Cristina, morto en estrañas circunstancias cando estaba preconizado para bispo de Sión e protagonista dunha escura historia relacionada coa realeza española. Unha placa na fachada da igrexa lembra a este persoeiro e o seu irmán Germán Vales Faílde (1883-1914) profesor no Seminario de Madrid e da familia era Marcial Diéguez Vales, que foi párroco desta parroquia e da de Gresande (Lalín) a mediados do século XX. Merece mención o profesor e filósofo Ramón Regueira Varela nado en Melide (1943), autor de varios libros e tamén son nativos desta parroquia os nosos amigos Luís López Diéguez, presidente da Deputación de Pontevedra e o que fora alcalde de Rodeiro durante varias décadas, Manuel Lamazares Pardo.