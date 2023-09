La variante de la N-640 en A Estrada sopla 20 velas y continúa en pañales

¿Qué le pasa a la variante de A Estrada? ¿Qué complejidad entraña la tan esperada circunvalación de la N-640 para que se haya convertido en el proyecto del que el municipio estradense no puede más que hablar? ¿Falta de voluntad, de capacidad o de viabilidad? Las preguntas podrían continuar largo y tendido sin que exista una respuesta clara y rotunda sobre una obra que se ha convertido en la gran aspiración gafada y frustrada de este ayuntamiento pontevedrés siendo, cada vez, más necesaria y urgente. Aunque el proyecto se remonta a la década de los 90 –incluso hay anotaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) referidas a la variante de A Estrada que aparecen publicadas en 1972, más de 50 años atrás– podría decirse que, de manera oficial, la variante cumple 20 años y todavía está en pañales, lejos de sostenerse para echar a andar.

Fue a comienzos de la década de los 90 cuando comenzó a hablarse en el Concello de A Estrada de una variante para la N-640 que desviase el tráfico de largo recorrido, especialmente el de carácter pesado, del centro de la villa. Una década después, el incremento del tránsito desempolvó el proyecto y lo recuperó con más empuje. ¿Por qué se dice que oficialmente cumple 20 años? Pues porque fue en 2003 cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la aprobación definitiva del estudio informativo de la circunvalación, estimándose precisa una inversión de más de 17 millones de euros para su ejecución. En agosto de 2009 Fomento dio luz verde al trazado, si bien se hablaba ya de una inversión superior a los 40 millones de euros. En febrero de 2010 citaron a 360 propietarios por el levantamiento de actas de la circunvalación, que se aguardaba entonces afectase 656 propiedades. A partir de ahí, no dejó de sumar promesas, plazos y consignaciones presupuestarias muchas veces ridículas para avanzar con paso firme en un proyecto de esta envergadura. Baste como ejemplo la última reserva económica en los Presupuestos Generales del Estado: los 500.000 euros de 2023.

Proyecto caducado y obstáculo mayúsculo

Llegados a 2015, la falta de una apuesta decidida o sostenida por este proyecto obligó a emprender nuevamente el proceso de evaluación ambiental, porque que el que se había hecho en 2009 ya había caducado. En el marco de aquel trámite inicial –en base a la información ofrecida en su momento– el informe de Patrimonio no ponía objeción alguna a la variante. Sin embargo, la cosa dio un giro de 180 grados en 2016, cuando este mismo departamento autonómico sí puso objeciones: consideró que no se habían respetado todas las alertas arqueológicas en el entorno del Pazo de Preguecido, en Aguións. He aquí la clave del nuevo agujero –seguramente el más profundo– en el que cayeron las expectativas del municipio por contar con un vial que retire tráfico del centro de la villa, una cuestión que se considera de vital importancia para reducir la siniestralidad –los atropellos, algunos con víctimas mortales, empiezan a ser alarmantemente frecuentes– y los atrancos que el paso de la N-640 de extremo a extremo de la villa genera para muchos desarrollos e iniciativas de carácter urbanístico.

Fue preciso iniciar prospecciones para determinar hasta dónde llega el castro de Aguións y valorar el impacto del trazado sobre el mismo. Los sondeos arqueológicos permitieron que emergiese la estructura defensiva del asentamiento castrense, restos encontrados en medio y medio del trazado. Se plantearon entonces dos alternativas: partir de cero con un nuevo trazado o aprovechar parte del trabajo realizado y variar la traza lo suficiente como para compatibilizar la obra con la preservación del yacimiento. Quizás este sea el punto que recuerden la mayor parte de los estradenses porque en los últimos años las noticias sobre la variante son muy contadas y con pocos datos. De nuevo el BOE, esta vez en 2019 y casi sin hacer ruido, recogió en pleno de mes de agosto el informe de impacto ambiental en el que se puede saber algo más de cómo sería la traza, contemplando los 330 metros de túnel que salvarían el castro de Preguecido, también conocido como castro de Aguións.

Clamor unánime

A Estrada vuelve a clamar por la variante. Todos a una. El municipio urge una solución que reste tráfico a una villa que ha experimentado un importante desarrollo, que siempre encuentra atrancos en el paso de la N-640. Pero, sobre todo, se pide retirar tráfico para reducir la siniestralidad tras reiterados accidentes y atropellos que se producen en pasos de peatones.

El alcalde, José López Campos, asegura que en el Ministerio “nadie es consciente, ni quiere serlo, de que es un problema de una gravedad importante”. Apunta que desde la reunión de hace cinco años para decidir la opción del túnel “no hay información ninguna”.

Tramo 1: entre Alto da Cruz y el enlace con la PO-841 La variante se inicia con un tramo recto de la actual N-640 en e núcleo de Brea (Alto da Cruz), donde se concibe el primer enlace, separándose de la N-640 en dirección norte-noreste para bordear por la parte exterior el núcleo de A Estrada. Se cruza con la carretera A Estrada-Santiago, la PO-841, de manera que en el punto kilométrico 3+300 se sitúa el segundo enlace para facilitar la conexión de la circunvalación con este vial autonómico. Prosigue con rasantes alternativamente ascendentes y descendentes para facilitar el paso por algunas vaguadas importantes, así como sobre el Liñares, que se salva con un viaducto.



Tramo 2: hacia Aguións, pasando por el túnel del Pazo de Preguecido En la parte central del trazado es donde ha tenido que modificarse el proyecto original, entre los puntos 5+660 y 6+000, justo en la parte de la traza que afecta al castro de Preguecido. El desmonte previsto originalmente se sustituyó por un túnel bidireccional en mina (rodeado en la imagen, con el castro próximo marcado en rojo) de una longitud total de 330 metros. Dicho paso inferior corresponde al cruce con la carretera PO-213 en el kilómetro 5+307. La infraestructura continúa avanzando, contemplando en este tramo un puente sobre el Liñares.