“Algo parece que empieza a moverse en el gobierno municipal” después de las denuncias hechas por la CIG sobre la situación laboral de las trabajadoras del SAF de nuestro concello, en manos de una empresa privada”, valoró ayer el grupo municipal del BNG de A Estrada. No obstante, este grupo demanda al gobierno que apueste por municipalizar el Servizo de Axuda no Fogar “para que no se repitan los problemas de la privatización de un servicio público”. Con todo, los nacionalistas no ocultan sus sorpresa ante el hecho de que desde el gobierno se diga que se mantuvieron encuentros periódicos con la empresa concesionaria. “Los problemas del SAF vienen de viejo; las trabajadoras incluso mantuvieron una huelga, por lo tanto sorprenden las declaraciones del alcalde en las que afirma que se reunieron con la empresa y, a pesar de tener constancia de los problemas laborales de las trabajadoras, no hizo nada hasta que la CIG dio a conocer un demoledor informe de la Inspección de Trabajo, que podría tener consecuencias económicas importantes para el Concello”.

El BNG insta al ejecutivo a “no repetir los errores del pasado, dejando en manos privadas un servicio público”. Piden al gobierno que encabeza José López Campos una municipalización del SAF “para garantizar la prestación de un servicio de calidad al tiempo que se respetan los derechos laborales de las trabajadoras. Un servicio público no puede estar en manos privadas”, considera el grupo que lidera Xoán Reices.