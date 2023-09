O outono tínguese de cultura en Cruces

Tanto a Fundación Xosé Neira Vilas, de Gres, como A Solaina Paco Lareo, de Piloño, comezan o curso escolar cos deberes feitos, pois teñen practicamente pechada a súa programación cultural ata finais de ano. Todos os eventos que organizan estas entidades enriquecen, así, as propostas culturais que promoven distintos colectivos veciñais e o propio Concello.

En Gres, a fundación que preside Fernando Redondo retoma os seus Encontros Literarios. A primeira cita será o 15 deste mes, con Alba Cid, Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández na edición de 2020. Esta poeta ourensá é ademais investigadora en poesía contemporánea e protagonizará en Gres un encontro moderado pola lalinense Alba Rozas, profesora da Universidade de Salamanca que vén de crear Boadicea, unha editorial especializada en volumes de fantasía e ciencia ficción e que publica libros en lingua galega. Xa en outubro, o día 29 está programada a visita de Paula Carballeira, a recente gañadora do Premio Nacional de Literaratura Dramática pola súa obra As alumnas.

Reportaxe de Neira Vilas

Á marxe destes dous coloquios, Redondo indica que a biblioteca Neira Vilas, da editorial Galaxia, ten previsto sacar ao mercado a reedición de Galegos no Golfo de México, un libro que recolle a macrorreportaxe que realizou Xosé Neira Vilas a partir de numerosas entrevistas a galegos de La Habana que traballaron na pesca na primera parte do século XX e que chegaban ata as costas de Florida. É un libro único no seu estilo , amén dunha mostra singular e moi pouco coñecida da faceta xornalítica do inmortal escritor cruceño. Esta reedición de Galaxia contará cun estudio introductorio de Xosé López, catedrático de Xornalismo na USC. Non será a única novidade de Galaxia vinculada a Neira Vilas, posto que dentro da banda deseñada, prevé publicar unha adaptación de Memorias dun neno labrego, a súa obra máis coñecida, da man de Iria Aldegunde.

Pola súa parte, na Solaina de Piloño xa comezou un curso de manualidades aberto a todas as idades, que se imparte cada sábado pola tarde, ata finais de mes. O docente, como en anteriores edicións, é Óscar Vilar.

A casona de Piloño tamen adoita ser escenario de presentación de libros, sobre todo das primeiras obras dos autores e autoras que comezan no sector. O pasado 26 de agosto Andrea García deu a coñecer o seu libro Animais fantásticos de aldea, e nas vindeiras semanas será Mary Carmen Ruzo quen comparta co público todos os segredos de Leliña, un ano na vida de Lela.

Xa en decembro, A Solaina acollerá a Xuntanza dos Forxadores, na que se presentará o catálogo da 16ª Forxa Literaria, que tivo lugar a comezos de xullo e rendiu unha homenaxe ao escritor Luis Otero Pimentel, un dos autores en galego máis coñecidos do século XIX.

Pero A Solaina é tamén lugar de obrigada visita para os turistas, da mesma maneira que a Fundación Neira Vilas ou enclaves imprescindible como as Insuas de Gres, as de Remesquide ou a área recreativa da Carixa. Unha vez superada a crise sanitaria do Covid, voltaron as excursións do programa provincial En ruta coa Depo. Haberá visitas a mediados deste mes, e o 7 de outubro chegarán a Piloño 4 autobuses con turistas, explica a presidenta da fundación, Carmen Lareo. Engade que en setembro tamén hai que celebrar unha reunión para decidir se se encadernan as poesías gañadoras do I Certame Literario Paco Lareo. O concurso estivo orientado a escolares e a persoas adultas e serviu para promocionar a creación literaria.