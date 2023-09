Las comarcas ceden 39 empleos en agosto por el arrastre de los tres concellos más grandes

Agosto no ha sido un mes favorable para el empleo en las comarcas, un fenómeno que por otro lado no resulta extraño pues el octavo mes del año no suele generar un dinamismo económico importante. Durante las últimas cuatro semanas el paro se incrementó en Deza y Tabeirós-Montes en 39 personas, sobre todo debido a la influencia negativa de sus tres municipios más poblados: Lalín, A Estrada y Silleda. Son estos los que suelen ejercer de locomotora del empleo, sobre todo en términos cuantitativos, y cuando no son capaces de amortiguar la caída del empleo las comarcas se resienten de una forma considerable.

Estos números desfavorables se suman a los registrados durante julio, cuando el paro se incrementó en 16 desocupados, generándose un freno al empleo después de cinco meses consecutivos de recortes en el censo de demandantes. Agosto se despide con exactamente 2.409 personas que están a la espera de una oportunidad laboral, con servicios y construcción como los principales sectores afectados por esta tendencia negativa. Por poner un ejemplo, solo en los servicios Lalín generó 17 desempleados más en el último mes, otros 11 corresponden a A Estrada y seis a ciudadanos sin trabajo residentes en Silleda. Algo semejante aconteció con la construcción y la cabecera comarcal dezana incrementó en siete su número de demandantes, uno más que en la de Tabeirós, mientras que Trasdeza tampoco fue capaz de recortar desocupados en el sector del ladrillo. Los servicios aglutinan en la actualidad el 64% del total de 2.409 personas sin un puesto de trabajo. Los porcentajes caen mucho si observamos los datos de los demás sectores productivos pues la industria, concentra el 13,6 por ciento, con 330 demandantes, mientras que la construcción supone, con 170 casos, el siete por ciento. Otros 134 parados corresponden al agro. Ahora vamos a analizar la evolución de los incluidos en el segmento de sin empleo anterior; es decir, la personas que no constan que hayan tenido nunca un puesto de trabajo hasta la fecha. En las comarcas son ya 221, un número representativo, pero que se reduce en 25 personas en comparación con los que constaban en los registros oficiales en julio. El desglose por municipios es el siguiente: Lalín (103), Silleda (22), Vila de Cruces (13), Rodeiro (6), Agolada (4), Dozón (3), A Estrada (57), Forcarei (11) y dos en Cerdedo. Como podemos ver en el término municipal lalinenses hay casi el doble de personas pendientes de ingresar por primera vez en el mercado laboral que en el estradense. Como curiosidad podemos indicar que hace un año el paro había aumentado en 51 personas. Otra tendencia que no cambia es la del desempleo femenino y las mujeres continúan tendiendo muchas más dificultades que los hombres para encontrar trabajo. Del total de 2.409 demandantes, 1.481 son féminas. Esta situación se reproduce tanto entre los parados menores de 25 años como en los que superan esta edad. En Lalín el paro femenino representa el 65% del total, tres puntos más que en A Estrada y que en Silleda. Cerdedo es el único municipio donde el paro masculino es más relevante. 275 menos en un año Si echamos la vista atrás y observamos cómo estaba el mercado laboral hace justo un año hay que indicar que en términos generales había más desocupados que ahora, en concreto 275 más. Rodeiro es el único municipio que empeoró sus registros, con cuatro parados a mayores. Lalín recortó 69, Silleda (38), Vila de Cruces (29), Agolada (16), Dozón (15), A Estrada (107), Forcarei (4) y uno Cerdedo. En términos porcentuales el mayor recorte se produjo en Dozón, con un 44 por ciento.