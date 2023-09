Este sábado, día 9, a partir das 11.00 horas Castro deza acollerá o obradoiro gratuito Vaia refeita!, destinado a nenas e nenos de 6 anos en diante. A actividade vai consistir na refeita do castro de area, que se exhibe na actualidade na súa aula didáctica. Este ano, ao cumprirse o décimo aniversario da inauguración do actual consistorio, coñecido como Castro Tecnolóxico, todas as persoas participantes poderán colaborar para facer unha interpretación en area da maqueta do proxecto orixinal. A actividade permitirá ver de forma amena os procesos de abandono e de transformación dos poboados da Idade de Ferro, e a súa relación co moderno edificio.

As prazas son limitadas, e quen queira reservar unha ou obter máis información debe chamar ao número de teléfono 986 781 608, ou escribir ao correo electrónico castrodeza@depo.es Nos vindeiros meses, aínda sen data concreta, haberá outros dous obradoiros: en outubro, Constrúe o Castro Tecnolóxico, que consistirá en montar e decorar unha maqueta do edificio, e en novembro, Imaxina o Castro Tecnolóxico, no que se van empregar materiais reciclados para que cada participante dea forma á súa propia versión do edificio.