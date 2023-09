Danzas para a Virxe do Rosario

Descoñécese cando comezou a tradición do Baile dos Mozos que cada ano pola festividade da Virxe do Rosario celébrase na parroquia lalinense de Goiás. De feito, como acontece con moitas tradicións, esta tamén ten a súa historia.

Segundo a comenta o antropólogo e colaborador de FARO Xoán Carlos García Porral, veciño da parroquia, hai moitos anos esta danza non se representaba en parellas mixtas, senón que solo participaban os homes xa casados; é dicir, non era cousa dos máis novos. Logo, a representación foi evolucionando ata que os mozos colleron protagonismo e, en parellas de rapaces a rapazas, son os que danzan diante da imaxe da Virxe do Rosario cando sae en procesión da igrexa e por un camiño ata o antigo campo da festa. Nos anos 60 do século pasado, explica Porral, era a banda de música da parroquia a que interpretaba unha peza con melodía de muiñeira. “Tamén durante anos viña a Banda de Muimenta”, sinala, aínda que agora é bastante habitual que sexa a Banda de Lalín, como aconteceu onte. A formación dirixida por Marcel Van Bree xa coñece a partitura, pero, se se tratara doutra banda, os músicos deberían coñecer a peza. A festividade do Rosario, detalla Porral, celebrouse hai moitos anos no lugar de Regueirancha, cerca da estrada N-640 e do lugar de Delaparte.

Onte foron uns corenta os rapaces que, en parella, escenificaron o Baile dos Mozos. Para a vestimenta o branco e o negro son as cores predominantes, pero tamén hai unha prenda que locen eles e elas; unha especie de pano como o que portan as mulleres na cabeza co traxe tradicional galego. Estas son pezas que teñen a súa historia pois en casos pasaron dunhas xeracións a outras e teñen moitos anos.

O baile arranca cando sae a procesión. Dous nenos pequenos levan un arco ata o que se achegan bailando as parellas e, cando están á súa altura, fan unha semixenuflexión. Así acontece tamén cando as parellas, dispostas en fila, van subindo e baixando cara o vello campo da festa. A imaxe da Virxe vai sobre un carro de rodas, arrastrado por dous nenos.

Goiás despideu onte as súas festas do Rosario cun concerto da Banda de Lalín. O venres houbo verbena coa charanga Ardores a orquestra Gran Parada e Dj Chocolate.