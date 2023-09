El cocido, un plato que apetece todo el año

Seguro que a usted le ha pasado: con septiembre llegaron las lluvias y, con ellas, las ganas de un plato de cuchara. O mejor de un cocido. La temporada del menú estrella de Lalín arrancará entre mediados de este mes y octubre, y los restaurantes ya tienen reservas formalizadas incluso desde comienzos del verano.

Pero tampoco es necesario un brusco descenso de las temperaturas para degustar un cocido, del mismo modo que tampoco comemos ensalada solo en verano. A lo largo del estío, decenas de comensales se acercaron a Lalín para probarlo. Muchos de ellos suelen ser vecinos que pasan el resto del año fuera de Galicia, o grupos que aprovechan esos momentos de encuentro para compartir mesa y mantel en el kilómetro cero (oficioso) de Galicia. Hay también, varios turistas que aprovechan una jornada de niebla en las Rías Baixas para desplazarse al interior de la provincia.

Así, La Molinera, el Restaurante Cabanas o Casa Currás son algunos de los locales lalinenses que han servido cocidos durante estos meses de verano. En el Villanueva sí se sirvió alguno, pero bajo encarga. Ahora, encaran el arranque de temporada con muy buenas perspectivas “Nosotros comenzamos el día 15, y ya tenemos el comedor completo los días 16 y 17. Los clientes reservan con bastante antelación”, explica Alberto González, de Casa Currás. Desde el Cabanas, Carlota Iglesias indica que la temporada alta de cocido comienza en octubre “y ya tenemos reservas para el año que viene”. Ayer en este local varios comensales pudieron degustar el cocido y la variedad de postres que elabora. Era 3, día de feria, y al contrario de lo que pudiera pensarse, las jornadas de mercadillo ambulante favorecen a las terrazas, pero no a los comedores, “ya que esos días la gente que viene a la feria come pulpo, no cocido”, explica Iglesias.

De momento, la temporada alta de cocido va a comenzar sin variaciones en el precio del plato, aunque los restauradores no descartan tener que subirlo debido al encarecimiento de los alimentos y de la energía. “Las materias primas subieron en torno a un 20%, según el cálculo que hemos hecho mi padre y yo”, apunta Carlota Iglesias. Uno de los productos que más se ha encarecido ha sido la harina, imprescindible para elaborar los postres. Iglesias no descarta reunirse con el resto de hosteleros que también sirven cocidos durante todo el año para barajar una subida consensuada del plato, que no será de ese 20% para no repercutir en el bolsillo del cliente. Así que el plato podría subir, pero en absoluto va a suponer un enriquecimiento para la hostelería.

Ya este año el cocido tuvo que incrementar su precio en unos dos euros, debido ya al encarecimiento de los ingredientes. Esto no repercutió en la afluencia, ya que el cliente es consciente del trabajo, tiempo y dedicación que conlleva elaborar un plato tan completo.

Subida por la guerra

Y es que la alimentación no ha podido escaparse de esa escalada de precios que manifiesta la luz, el transporte o el combustible desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, hace ya año y medio. Alberto González, de Casa Currás, apunta que de momento en su local la temporada arrancará sin variaciones en el precio del plato, pero tampoco descarta tener que aplicar cierto incremento para compensar esos costes.