A Estrada ya (casi) no tropieza

Damos un paseo por A Estrada con Ángel Castro. Nos cuenta que corría el año 1988 cuando un accidente laboral lo obligó a seguir avanzado por la vida sentado en una silla de ruedas. Nito, como lo llaman en su casa, sale a pasear por toda la capital estradense y lo hace a buen ritmo. Después de 35 años, su experiencia lo convierte en una voz más que autorizada para analizar si las últimas actuaciones que se han estado realizando en el casco urbano permiten que A Estrada haya dejado de tropezar en accesibilidad.

Ángel nos aguarda cerca de su casa para mostrarnos uno de esos pasos de peatones que han escapado a las mejoras. Está en la Travesía Benito Vigo y no hace falta tener un nivel a mano para observar que la obra que se hizo y nada son casi la misma cosa. Se quedó solo en la intención, porque –indican– no hace mucho que un ciudadano en silla de ruedas se cayó hacia atrás al tratar de superar el obstáculo de una pendiente impracticable. Antes de llegar a ella, nuestro guía señala el rebaje en un paso de peatones frente una escuela infantil, explicando que el Concello atendió su solicitud de adecuarlo para que cruzar empujando una silla resulte más sencillo.

La accesibilidad no es una cuestión menor ni un invento reciente. Ni mucho menos. Una villa poco accesible limita y condiciona; establece diferencias entre sus ciudadanos y le dice a algunos de ellos por dónde pueden pasear, a dónde pueden entrar, en qué bar han de tomar su café o en cuál ir a comer. La falta de accesibilidad pone, sin más, una injusta barrera para la vida. Todos estos muros hay que derribarlos y es justo reconocer que el Concello de A Estrada se puso manos a la obra hace unos años para hacerlo. Comenzó actuando en pasos de peatones con las brigadas municipales de obras y en 2020 aprobó un Plan de Accesibilidad Universal Urbana (PAUU) que parece haber pasado un tanto inadvertido, pero que radiografió la situación existente y propuso acciones para ir corrigiéndola. Las obras de humanización y peatonalización están en ello. El documento se marca el horizonte de 2028, así que no hay tiempo que perder.

Ejemplo

“Hace 35 años para subir y bajar una acera tenía que aprovechar las entradas para los garajes y los pasos de cebra no tenían ni un solo rebaje”, recuerda Ángel Castro. “Ahora las zonas peatonales son una maravilla y prácticamente todas las aceras son accesibles”, añade. Pasea a diario por el barrio en el que vive y también por la parte más céntrica de A Estrada. “La calle peatonal es espectacular y podría servir de ejemplo para otras ciudades. Se puede pasear tranquilamente”, señala antes de encaminarnos hacia el paseo a un mismo nivel que se abre desde la Rúa Peregrina hasta la Porta do Sol.

La silla de este estradense avanza rápida cuando cruza por los pasos de peatones en los que la calzada está nivelada con la acera. La evidente falta de obstáculo para las ruedas que maneja dejan claro que así deberían estar todos. Llegar a Calvo Sotelo abre la posibilidad de continuar por Justo Martínez y entrar en una Praza da Constitución o una alameda municipal que siguen respetando la igualdad entre todos los peatones, ya vayan caminando con normalidad, avanzando con un bastón, un andador o en silla de ruedas. Encaminarse hace la Praza da Feira era antes tiempo perdido. Ahora también es posible disfrutar del entorno para aquellos que tienen en un bordillo alto un muro infranqueable.

Ángel se ve contento con los cambios que ha experimentado la villa, aun cuando no deja de reconocer que, a medida que se avanza hacia la periferia, la accesibilidad comienza a resentirse. Evidentemente, es una asignatura pendiente en la que el Concello tendrá que esforzarse en superar. Y lo sabe, porque el Plan de Accesibilidad lo no se ha olvidado de señalar cada obstáculo.

Propuestas de acción

De hecho, el documento realiza apuntes para vías que, en realidad, no están muy lejos del centro de la villa. Por ejemplo, apunta que ya se han hecho actuaciones en la Rúa Castelao, si bien señala que en ambos tramos existen obstáculos para la movilidad, más acuciantes en el primero de ellos (perimetral a la alameda).

Para la Rúa Pérez Viondi, el PAUU observa la necesidad de ampliar el ancho de las aceras –incluso en el tramo más próximo a la céntrica Praza de Galicia–, señalando también la existencia de obstáculos. La misma recomendación de ampliar las aceras para favorecer la movilidad se hace para la Avenida de América, una calle también situada en la almendra central de la villa. En la Rúa San Antón no se hacen observaciones sobre el ancho de la zona de tránsito, pero sí sobre la existencia de obstáculos –bancos, bolardos metálicos, farolas y señalización vertical– que actualmente hacen más difícil la accesibilidad.

En las inmediaciones de la Praza do Mercado, se señalan las buenas condiciones de Waldo Álvarez Insua, si bien esta desemboca en una calle Manuel García Barros en la que el ancho de las aceras es escaso y “múltiples obstáculos impiden la accesibilidad”, no solo la dificultan. En la Avenida Benito Vigo –que se analiza dividida en cuatro tramos– el problema no es el ancho de las aceras, si bien se puntualiza que en los pasos de peatones hay varios obstáculos acabados que comprometen la accesibilidad, señalando también la existencia de desniveles y vados con variaciones de nivel considerable. Para calles como Olimpio Arca o Virxinia Pereira se ve necesario ampliar la anchura de las aceras para garantizar que sean accesibles.

Las necesidades se agudizan a medida que se avanza hacia calles más periféricas, si bien para corregir muchas de las necesidades señaladas el Concello tiene ya proyectos en cartera que, como puede comprenderse, tiene que ir acometiendo poco a poco.

Ángel aprueba a A Estrada en accesibilidad y le concede un sobresaliente en su zona centro después de las sucesivas obras de humanización, aun cuando confiesa que, fuera de ella, en las aceras aun hay trabajo pendiente. Explica que los edificios públicos son accesibles, aunque el visto bueno no puede extenderse a todos aquellos en los que existen negocios. Reconoce que se están haciendo intentos.

Pasear junto a este estradense te da una perspectiva nueva de la calle. Muestra lo realmente importantes que son las humanizaciones, revelando el sinsentido del debate de si hemos de llegar con el coche siempre hasta la cocina. Verlo moverse con soltura y sin atrancos revela, de una manera poderosa, lo acuciante que es suprimir barreras para que la calle sea realmente para el ciudadano. Para todos los ciudadanos. Y eso también nos implica a nosotros mismos, cada vez que creemos que por accionar las cuatro luces de un coche mal aparcado tenemos patente de corso. Nuestro ‘solo van a ser cinco minutos’ puede estar impidiendo avanzar a quienes tienen más difícil recorrer el camino. Al final, derribar barreras depende de todos.