El pleno extraordinario urgente que celebró ayer la corporación de Silleda volvió a dejar en evidencia la tensión política entre el alcalde, Manuel Cuiña, y el portavoz del PP, Ignacio Maril, ya patente durante el anterior mandato.

El orden del día arrancó con la votación del modificado técnico de la obra del nuevo consistorio en la rúa Morón. El regidor explicó que esta cuestión viene a pleno para agilizar trámites, ya que en los próximos días llegará el informe de Patrimonio (conocedor ya de la sesión plenaria), con lo que se podrán pagar las obras sin tener que esperar al pleno ordinario de finales de mes o a convocar otra sesión extraordinaria.

La directora de obra consideró que no era necesario parar los trabajos mientras se tramitaba este modificado, que no afecta al presupuesto final y que recoge el cambio de la estructura de la segunda planta del edificio, con vistas a aligerar su peso ya que los muros que se preveían de carga no son viables. También se mudaron algunos elementos de la cubierta como las cornisa y acabados, precisamente para aligerar también los pesos proyectados.

Desde el PP Maril inició su intervención indicando que lo que se votaba, según la redacción del orden del día, era la contratación del proyecto, y no el modificado. Sostuvo esta opinión hasta provocar que la propia secretaria leyese todo el proceso que sufrió la tramitación del proyecto, incluido ese modificado presentado en junio. El comentario de Manuel Cuiña, “hay que volver a la escuela” provocó que Maril, ya votada esta cuestión (con la abstención del BNG y el voto en contra de los populares), insistiese en la falta de respeto del alcalde y en que era un “sinvergüenza””. Cuiña lo llamó tres veces al orden y lo expulsó del pleno. Sus compañeros de filas también abandonaron la sala, por lo que el resto del pleno, es decir, la subida de las tasas de la Escola de Música y un expediente de modificación de créditos, tuvieron que resolverse con los votos del PSOE y del BNG.

El BNG y la mayoría absoluta

El debate sobre el modificado de las obras del futuro consistorio en la rúa Morón centró buena parte de la sesión. Maril recalcó que esa modificación sí afecta a la estructura, al mencionar esos muros “que no son de carga”. Añadió que la directora de obra indicó en su momento que había ejecutado el proyecto sin tener en cuenta un anexo derivado de las enmiendas que expuso Patrimonio y que, al parecer, no estaba en el expediente de contratación. “¿Qué pasó entre el proyecto original y el que se llevó a cabo?”, preguntó el líder popular. Desde el BNG su portavoz, Erea Rey, dejó caer que si el modificado no estuvo listo antes podría ser porque el PSOE contaba con revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, tras las que perdió un concejal y tiene 6 de los 13 de la corporación. Los dos ediles se abstuvieron para evitar que el Concello perdiese una ayuda, “ya que la obra sí está hecha y hay que pagarla”.

Sobre esta cuestión, Cuiña explicó que el expediente vino ayer a pleno porque “no estuvo antes redactado e informado por Intervención y el técnico municipal”

Rey pide explicaciones del regreso de Cuiña

Al comienzo del pleno la portavoz del BNG, Erea Rey, quiso dar la bienvenida al alcalde, después de que a finales de julio retirase su dimisión como al llegar a un acuerdo con el Bloque sobre las retribuciones. Pidió explicaciones de su vuelta aunque, “puede hacerlo en el próximo pleno ordinario”, añadió. Los dos concejales del BNG se abstuvieron en la actualización de las tasas de la Escola de Música de Silleda, que hasta ahora funcionaba con las mismas tarifas de 2012. Durante su exposición Manuel Cuiña explicó que en un inicio la aportación municipal era de 60.000 euros, pero en los próximos tiempos llegará a los 144.000. Cuiña recordó que hace una década había ayudas de la Xunta para escuelas de música, pero con los años se ciñeron solo a escuelas regladas, como el Conservatorio de Lalín.

El orden del día se completó con el voto unánime para una modificación de crédito, de 58.153 euros, para renovar vestuarios y aseos del pabellón de A Bandeira, mejorar la pista de Balántiga y reformar los vestuarios del pabellón y del campo de fútbol de Silleda. El BNG propuso que en un futuro las modificaciones de crédito vengan por separado. Es conveniente en ocasiones unirlas porque el BOP cobra por cada publicación.