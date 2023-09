Lalín y A Estrada subieron el gasto en personal y en ayudas a pesar de recaudar menos impuestos

Las cuentas de los dos principales ayuntamientos de las comarcas difieren considerablemente pues Lalín suele manejar siempre un presupuesto más abultado que A Estrada, aunque la liquidación del pasado año sí establece unas ciertas semejanzas entre ambas. Los dos concellos gastaron más dinero del que llegó a sus cuentas, dedicaron más recursos a personal, transferencias corrientes, bienes y servicios, inversiones, pero al mismo tiempo vieron como la recaudación por los principales tributos y tasas municipales caía respecto al año anterior.

Si echamos un ojo a los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio de Hacienda, ya con la liquidación presupuestaria de 2022 cerrada, vemos por ejemplo que los ingresos totales de la administración lalinense se situaron en 22.224.354 euros, mientras que los gastos se fueron por encima de los 30 millones. El dinero que llegó al consistorio estradense –presión fiscal, transferencias externas y aportaciones de Estado y Xunta por ejemplo– ascendió a 18.432.987 euros, con gastos que alcanzaron los 22.730.865 euros.

Si continuamos con el capítulo de gastos, las transferencias corrientes –es decir, las entregas mediante ayudas o subvenciones a otras instituciones o colectivos– se dispararon, por cierto, en el año anterior a las elecciones municipales. Lalín destinó algo más de nueve millones (uno más que el ejercicio anterior) y A Estrada movilizó 8,4 millones, cuando en la cuenta anterior habían sido 7,3. El gasto en personal aumentó en el ayuntamiento dezano un 7,4 por ciento, llegando al 18,8 por ciento en el capitalino de Tabeirós. El desglose por administración relativo a los recursos empleados para satisfacer los salarios de sus trabajadores fue de 6.576.449 y de 5.961.625 euros.

El gasto en bienes corrientes y servicios creció más en Lalín (un 15%) frente al 3,5% de la administración local vecina. Los números nos indican que el concello dezano empleó en este capítulo un total de 9.428.874 euros, por 7.637.831 euros el estradense. En lo que respecta a los servicios públicos básicos que, como administraciones públicas de su categoría están obligados a prestar a sus ciudadanos, en ambos casos el gasto se catapultó hasta unos niveles muy relevantes. El Concello de Lalín habilitó el pasado año exactamente 16.675.985 euros (en 2021 habían sido poco más de siete millones) y el de A Estrada incrementó sus fondos desde 6,3 millones hasta los 10,3.

Inversiones

Más de 20 millones dedicaron los dos ayuntamientos a inversiones, dato que contrasta con los 9,2 liquidados en los presupuestos del curso anterior. En este caso no se puede atribuir el incremento a un ayuntamiento solo, si bien el dezano fue el que más dinero empleó y también donde la diferencia entre las inversiones de un año y otro más subió. Las inversiones reales acometidas por la administración local lalinense ascendieron a 12.835.847 euros, un montante muy superior a los poco más de tres millones y medio del presupuesto anterior, así que el alza es del 260 por ciento. Bastante más del doble de dinero habilitó A Estrada en este capítulo, pasando de 3.275.378 euros a 8.013.813 euros.

A continuación vamos a centrarnos en comprobar la evolución de la presión fiscal que, como indicamos antes, bajó en ambos ayuntamientos. La caída en los ingresos fue de un 3,5 por ciento en Lalín y hasta un 4,2 por ciento en A Estrada. Impuestos directos, indirectos y tasas municipales dejaron en la caja del municipio dezano un total de 8.604.800 euros, que son 309.360 euros menos en un año. El descenso en la recaudación afectó a los tres grandes grupos de tributos, aunque el más afectado fue el que penaliza la propiedad, donde los ingresos se redujeron en 200.000 euros.

Con una recaudación tributaria mucho más baja que Lalín, A Estrada vio como sus recursos fiscales caían en términos porcentuales bastante más que en el ayuntamiento dezano. Si en Lalín fueron casi 310.000 euros menos sobre un total de 8,6 millones, en A Estrada la merma se situó en 298.163 euros, aunque estamos ante un ayuntamiento que obtuvo 6.644.217 euros en concepto de presión fiscal; es decir, el de Lalín recauda dos millones más por impuestos y tasas. Como en la administración dezana, la estradense también vio como sus transferencias caían en todos los casos, con 144.000 euros menos por tributos directos y 112.600 euros menos en indirectos.

La CIG urge al Concello de A Estrada a mediar y solventar la conflictividad laboral en el SAF

“No estamos aquí para meter miedo; pero sí para decir que avisamos”. Son palabras del responsable comarcal de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Antón Álvarez Merayo durante su comparecencia para informar de la conflictividad laboral que afecta al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de A Estrada, una atención que la administración municipal tiene adjudicada a una empresa desde hace décadas. Con un reciente informe de la Inspección de Trabajo sobre la mesa, la CIG apeló directamente al ayuntamiento como responsable subsidiario de una situación ante la que el sindicato ve ahora reforzadas sus demandas. “Si el Concello media se puede solventar el problema; si no se hace, las repercusiones podrán ser muy graves”, advirtió Álvarez Merayo, que indicó que solo con se presenten denuncias en relación a las cotizaciones se estaría hablando “de muchos miles de euros”, panorama que consideró gravoso para la empresa y la administración. La CIG aseguró su afán informativo y su intención de solicitar al ayuntamiento estradense “como dador de este servicio”, aunque no gestor, que promueva una solución. El coordinador de esta fuerza sindical apuntó que se acusó a este sindicato de haber mentido y recordó que algunas trabajadoras se demarcaron de la protesta realizada por parte de la plantilla. Frente a esta situación, la CIG aportó ayer la resolución de la Inspección en la que se recoge que, escuchadas ambas partes en este conflicto, tendrán consideración de trabajo efectivo tanto las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio del usuario como los desplazamientos realizados consecutivamente. Es decir, que “si son servicios consecutivos hay que computar ese tiempo como trabajo efectivo”. Cabe recordar que esta era, precisamente, una de las reclamaciones de las trabajadoras, que aseguraban –así figura en la resolución– que la empresa no considera que esas interrupciones de más de 30 minutos entre un servicio y el siguiente sea tiempo de trabajo. La Inspección resuelve que ha de cambiar esta consideración. Remarca la CIG que se advierte de que las infracciones podrían suponer entre 700 y 7.500 euros por trabajadora. En relación a las guardias y descansos semanales, el documento recoge que las guardias implicaban que las trabajadoras no siempre disfrutasen del descanso semanal previsto en su convenio. La Inspección advierte a la empresa “de la obligación de que cumpliera con ese descanso mínimo semanal con independencia de las guardias”, otra demanda de las representadas por la CIG. También se pronuncia la Inspección de Trabajo, que realizó el primer acto de inspección en la empresa el 25 de enero y, en el marco del proceso seguido tuvo un careo con las partes, sobre la bolsa de horas. En el caso de las trabajadoras a tiempo parcial –”la mayoría”, según la CIG– “ha de tenerse en cuenta que estas no podrán realizar horas extraordinarias”. En este caso, sus horas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización, si bien se indica que han de ser recogidas en el recibo individual de salarios.En este caso se asegura que las sanciones, si existe infracción, serían más elevadas.. “Tienen que dejar de presionar a las trabajadoras para que firmen modificaciones de contrato”, remarcó también la CIG, que puso el acento en que las empleadas tienen que tener una nómina clara. Lo cree también la Inspección, que requiere a la empresa para que entregue a las trabajadoras con su nómina “una copia del resumen de todas las horas realizadas cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”.