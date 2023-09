La Asociación Cultural O Naranxo tiene todo preparado de cara al comienzo de la Algarabía, cuyos actos arrancan esta tarde. A partir de las 17.00 horas en la carpa de la petanca de O Regueiriño habrá una exhibición de grafiti y pintura al ritmo de altavoz y spray. Podrá participar quien lo desee.

Ya a las 21.00 horas habrá una inauguración “simbólica” de las exposiciones de esta edición y la jornada rematará a partir de las 22.00 horas con una sesión de pinchadiscos en las que estarán Gaba Music, Dj Antuán, D.O.X. y BlackEnix.

Mañana a las 12.00 habrá una exposición en el café de Milii y 30 minutos después será el pregón y el tradicional cambio de placa en la Praza da Torre. A las 13.00 habrá juegos tradicionales y a las 14.00 horas, una sesión vermú. Ya a partir de las 15.00 se organizará una comida de campo. A las 17.00 volverán los juegos a O Regueiriño y a las 21.00 arrancará el festival musical en el que actuarán Desguazed (21.00 horas), Killokarallo (22.15), Vértebras (23.45) y Cara B (1.15), mientras que la última propuesta correrá a cargo de Shissenn Dj set.

El domingo a las 12.00 arrancará la clásica Lalín-Empalme para vehículos no contaminantes y, ya en la Praza das Pipas, será la sesión vermú amenizada por Esperanza Natalia. Por la tarde (17.00 horas) en el parque de Loriga se convocará al público para el ya tradicional Campionato do Mundo de Pelota no Aire.