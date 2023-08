Na Agolada, hai veciños que lembran o esplendor daquelas feiras de gando dos anos 50 e 60, á que acudían os días 12 de cada mes tratantes de diferentes puntos de Galicia. Lembran cómo os pendellos, que servían de acubillo para os animais e para os comerciantes, foron quedando sen uso conforme a feira perdía importancia, ata o punto de seren comestos polas silvas e as hedras. Encargouse de limpalos un grupo de participantes dun campo de voluntariado internacional e, xa máis preto no tempo, en 2006, comezou a compra de casi medio cento deles pola Diputación, que se encargaría despois de restauralos.

Agora estes Pendellos so xa titulariedade do Concello e volven gozar de esplendor, non na actividade gandeira, pero si na cultural e de ocio. Foron sede de cursos de música, acollen dúas mostras de artesanía no verán e cada ano, ao rematar agosto, os veciños disfrutan da Noite das Candeas, unha cita organizada polo propio vecindario. Cada grupo reserva un espacio, non cun cartel: abonda con colocar platos, servilletas e cadeiras. Cando cae a noite, as velas e algún que outro farol nos pendellos danlle ainda máis encanto a este conxunto pétreo. Cada un leva o que quere para comer e sempre coa premisa de compartir:unha tortilla, empanada, xamón asado... e postres. Tampouco podía faltar o viño da casa e o licor café, esa bebida que naceu sendo a poción máxina dos ourensáns e que agora lle gosta a todo o mundo. E xa que falamos de pocións, tampouco faltou a queimada: o propio alcalde, Luis Calvo, participou na súa elaboración.

Bico da Balouta

Na cita de antonte a sobremesa prolongouse ata pasadas as dúas da mañá, pese ao intenso frío e ás ameazas de choiva. Non puido encargarse da música o grupo Bico da Balouta, pois está participando estes días do octavo Encuentro de Músicas Tradicionales del Pirineo. Así que o seu repertorio foi sustituido por música a través dun ordenador, que animou a bailar a boa parte dos alí presentes.

A Noite das Candeas é, máis que nada, un exemplo daquelas noites de verán na aldea, nas que os veciños se xuntaban ao fresco na casa duns deles para sobrelevar o calor a base de contos, parrafadas e algún que outro consellos de agricultura e gandería. Sirve,tamén, como antesala da despedida dos numerosos veciños deste municipio que pasan o resto do ano emigrados en Bilbao, Barcelona ou Inglaterra. Por iso, a frase de despedirda de antonte foi “que de hoxe nun ano, e antes moitas veces”.