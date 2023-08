A Banda de Música Municipal de Agolada pechou esta fin de semana a súa programación do 30º aniversario con ‘Unha viaxe para o recordo’. A formación que dirixe Adrián Pazos viaxou a Alicante para actuar invitada pola Societat Musical Lira Relleuense, que participou o 11 deste mes no festival Marcos Areán, en terras agoladesas. A comitiva visitou Relleu e tamén outras localidades, como a de Altea, onde se tomou a imaxe que acompaña estas liñas. No programa do 30º aniversario, a Banda de Agolada puxo en marcha propostas como un concerto en familia, a festa do socio ou a quinta Andaina Musical por distintas parroquias.