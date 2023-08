El PP de Forcarei ha criticado lo acontecido en el pleno del Concello de Forcarei, que se celebró con la ausencia de la alcaldesa Verónica Pichel. Fue sustituida por la concejala Beatriz Rodríguez. Para los populares, “resulta muy representativo que en la semana grande de las Fiestas de Forcarei la alcaldesa coja sus vacaciones. Tenemos una alcaldesa que aprobó una subida de sueldo de 6.000€ anuales, pero que ya muestra claramente su poca predisposición por contribuir a la mejora de Forcarei”. En este mismo sentido, criticaron la actitud de Rodríguez, “quien desde el primero momento mostró una actitud de nula colaboración y absoluto autoritarismo”.

Al finalizar el pleno, los populares acordaron exigir una rectificación y disculpa pública al concejal socialista José Barreiro, que en el transcurso de la sesión y ante la pregunta de los populares sobre el estado de los desbroces, se atrevió la decir que estaban retrasados porque “aún no consiguieron amaestrar a los trabajadores municipales”. Para los concejales populares se trata de unas declaraciones “muy desafortunadas y que atentan contra la dignidad de los trabajadores”. En caso de que no realice la rectificación, no descartan tomar otras medidas como puede ser su reprobación en una sesión plenaria, al tiempo que lamentan que desde el grupo de gobierno, se trate de esconder la nula planificación de la campaña de desbroces detrás de los trabajadores.