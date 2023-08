Xaime Rodriguez Trigás (Lalín, 1980) asume un nuevo reto profesional: la gerencia de la Escuela de Hostelería de Vigo Harina Blanca. El emprendedor lalinense, fundador del bar Kubos, fusiona su experiencia de dos décadas en gestión hostelera y formación para transformar la escuela en un epicentro de excelencia culinaria.

Llegó a la hostelería hace más de veinte años para emplear su tiempo libre, pero le fascinó y acabó convirtiéndose en su profesión. Después de haber trabajado en tres locales de su pueblo y regentado un pub durante seis años, en 2004 se lanzó a la aventura de abrir su propio local, Kubos, una coctelería muy personal con amplia variedad de destilados. Campeón de Galicia de coctelería modalidad aperitivo y digestivo (2016 y 2017) y subcampeón de España modalidad whisky (2017) y gin tonic (2016).

“Trae consigo autenticidad y pasión –apuntan desde el centro olívico–, junto a un gran equipo de profesionales preparados en diversas áreas de la hostelería”. “Crear una escuela gastronómica de vanguardia, arraigada en la rica tradición gallega y europea” es el objetivo del nuevo equipo. Xaime Rodríguez lidera este proyecto “con la misión de brindar una formación personalizada y precisa para nutrir a la próxima generación de profesionales”, anuncian desde Harina Blanca.

El propio barman mostraba su satisfacción a través de las redes sociales por la consecución de “un sueño cumplido y una meta alcanzada”. Recordaba lo que había sentido “un 4 de enero” cuando por primera entró en el centro: “un cosquilleo con ganas de descubrir algo, que no creía ni que fuera real, y que ya nunca olvidaré”. “Decidí salir de mi zona de confort para buscar nuevas experiencias e intentar mejorar, y me encontré con una gran escuela con un grandísimo equipo que no podía dejar escapar”, manifestaba. “Ahora ya estoy aquí, dentro, con mi equipo, cruzando la puerta cada día con el objetivo de trabajar con responsabilidad y transmitir todo el conocimiento la pasión e ilusión que llevo dentro por mí profesión”, añadía.

Su meta es “conseguir que la persona que entre por esa puerta cuando salga sea un poco mejor que cuando entró”. De esta manera resume su objetivo en la escuela viguesa, abierta a “todo aquel que quiera compartir algo, enseñar todo y aprender mucho”. Rodríguez Trigás y su equipo trabajan para la apertura del próximo curso, que comenzará en octubre.